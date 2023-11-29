Экология 29 ноября 2023, 10:44 РЭО совместно с 10 университетами создал программу об обращении с отходами для интеграции в вузах РЭО

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Российский экологический оператор запустил модульную образовательную программу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в экономике замкнутого цикла. Программа, подготовленная совместно с вузами из Консорциума РЭО (ВШЭ, Пермский политех, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РУДН, МИСиС, РЭУ им. Плеханова), состоит из 10 самостоятельных учебных модулей. Они будут интегрированы в магистерские и бакалаврские программы.

«Образовательная программа, в разработке которой участвовали вузы-члены Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, включает 10 учебных модулей. В первую очередь они рассчитаны на включение в программы магистратуры. Но также модульная структура и содержание лекций позволяют легко адаптировать учебные материалы для программ бакалавриата и дополнительного образования. Развитие кадрового потенциала играет большую роль в любых отраслях и секторах экономики. Разработанная совместно с вузами программа РЭО направлена на формирование ключевых отраслевых компетенций в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На основании модулей вузы могут создавать отдельные программы, либо интегрировать их в текущие, как высшего, так и дополнительного профессионального образования. Каждый модуль включает все необходимые материалы для преподавателей и обучающихся.

Программу разрабатывали ведущие вузы Консорциума РЭО — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Российский университет дружбы народов (РУДН), Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (РЭУ Плеханова), МГТУ им. Н. Э. Баумана. Методологию всей программы помогал составлять Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ).

«Разработанная образовательная программа имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, несомненная ценность данной образовательной программы в том, что к работе над созданием модулей были привлечены разные вузы. Каждый вуз привнес в разработку модуля свои компетенции, знания лучших специалистов в разных областях.

Кроме того, каждый модуль — это продукт готовый к использованию в учебном процессе. В каждом модуле есть все, что необходимо преподавателю и обучающимся — презентационные материалы, конспект лекций, практические задания и материалы для проверки знаний. Модули содержат в себе не только теоретические знания, но и практические кейсы», — сказала кандидат технических наук, доцент кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Наталья Слюсарь.

Два модуля «ESG трансформация» и «Экологическое право» разработал Институт экологии НИУ ВШЭ совместно с Факультетом права НИУ ВШЭ и юридической компанией «Дельфи», имеющей глубокую экспертизу в вопросах, связанных с обращением с ТКО.

«В модуле „Экологическое право“ рассмотрены ключевые аспекты нормативного регулирования сферы ТКО и экологического права в целом, международный опыт и правовая практика в этой сфере», — отметила заместитель декана, к. ю. н., доцент Лариса Солдатова.

В модуле «ESG трансформация» освещены наиболее актуальные вопросы изменения глобального и российского контекста в области устойчивого развития.

«На наш взгляд, это сегодня один из системных и прикладных курсов — в нем отражены не только ключевые концепции и данные актуальных исследований, но также кейсы и лучшие практики ведущих компаний и малого бизнеса, а также государственных органов России. Например, рассмотрен опыт выпуска „зеленых облигаций“ Москвы, практики Сбербанка, СИБУРа, других компаний», — добавила заместитель директора Институт экологии НИУ ВШЭ, к. э. н., доцент Наталья Поротникова.

По ее словам, важным блоком модуля является обсуждение трансформации подходов к проектированию и дизайну устойчивых продуктов на основе управления их жизненным циклом, пересмотра требований и стандартов к их производству и реализации, значимых как для российских, так и зарубежных рынков.

«Для молодых специалистов особенно будет полезна тема об изменениях на рынке труда при переходе на экономику замкнутого цикла, а также о новых отраслевых возможностях в инвестиционной сфере, публичном управлении и, конечно, климатических проектах. Особенно ценно, что благодаря ППК РЭО все материалы находятся в открытом доступе, что, безусловно, будет содействовать развитию рынка в целом», — сказала Поротникова.

Подробности о модулях, а также ссылки для скачивания материалов — на сайте РЭО.