Экология 29 февраля 2024, 09:58 РЭО: соседям-загрязнителям грозит штраф 500 рублей за мусор в подъезде РИА «Новости»

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Штраф до 500 рублей грозит россиянам за оставленный в подъезде мусор. Правила содержания лестничных площадок объяснили в Российском экологическом операторе.

«Нередко наблюдаем жалобы на отходы на лестничных клетках. Например, недавно кузбассовцы пожаловались на соседей, которые заваливают лестницы в подъезде отходами. Хотим напомнить, что за оставленные отходы в подъезде может грозить штраф. Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры входят в состав общего имущества многоквартирного дома. Оно должно содержаться в чистоте, согласно Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491», — сообщили в пресс-службе РЭО.

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Также, согласно пункту 133 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684−21, не допускается захламление, загрязнение и затопление подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений.

Если СанПины, санитарные правила и гигиенические нормативы нарушаются, то выдвигается предупреждение. Далее может последовать штраф. Для граждан он составляет 100−500 рублей; для должностных лиц — 500−1000 рублей. Для предпринимателей штраф может составить 500−1000 рублей или 10−20 тысяч рублей, если они являются юридическими лицами, а также возможно административное приостановление деятельности до 90 суток.

Штрафы регламентируются Статьей 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Контроль осуществляет Роспотребнадзор.