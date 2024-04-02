Экология 02 апреля 2024, 10:00 РЭО: сортировочный комплекс на 80 тысяч тонн построили в Башкортостане РЭО

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Работы по созданию мусоросортировочного комплекса (МСК) на 80 тысяч тонн в рамках регионального приоритетного инвестиционного проекта завершены в Кигинском районе Республики Башкортостан. Монтажные и пусконаладочные работы на объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) завершились в декабре 2023 года.

«Реализация приоритетного проекта в Кигинском районе позволит ввести в эксплуатацию объекты компостирования ТКО на 20 тысяч тонн в год, производства альтернативного топлива (RDF) (10 тысяч тонн в год) и захоронения хвостов ТКО, непригодных для дальнейшей утилизации, на 30 тысяч тонн. На МСК планируется направлять потоки ТКО с 4 муниципальных районов Республики (Мечетлинского, Салаватского, Кигинского и Белокатайского), а в дальнейшем и с Дуванского района. Таким образом, с вводом в эксплуатацию указанных объектов ожидается улучшение экологической обстановки на территории с населением порядка 110 тысяч жителей», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Создание МСК, оснащенного отечественным оборудованием, велось за счет средств инвестора ООО «МПК ЭКО» в рамках приоритетного инвестиционного проекта без привлечения регионального софинансирования. Суммарный объем средств, уже направленных на реализацию проекта, составил порядка 300 млн рублей. Общий объем финансовых средств, необходимый для создания перспективных мощностей комплексного объекта по утилизации и размещению, будет определен по итогам разработки проектной документации. Прием ТКО на МСК планируется начать после установления тарифа.

«С начала реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“ Республика Башкортостан ввела в эксплуатацию 650 тысяч тонн мощностей по обработке и 200,4 тысячи тонн по размещению. Для достижения национальной цели развития Российской Федерации до 2030 года Республика планирует создание и ввод в эксплуатацию новых мощностей по обработке, утилизации и размещению ТКО, что позволит обеспечить высокий уровень отбора и утилизации полезных фракций, уменьшить количество ТКО, направляемых на захоронение», — отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России.