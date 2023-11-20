Экология 20 ноября 2023, 10:56 РЭО собрал примеры обращения с отходами в отраслях промышленности РЭО

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Российский экологический оператор совместно с Минпромторгом РФ разработал Альбом типовых технических решений по обращению с отходами, образующимися в отраслях промышленности. Он включает в себя примеры действующих производств по утилизации вторичных ресурсов, а также производству продукции из них и из вторсырья. Ранее РЭО разработал Альбом с решениями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

«В 2021 году РЭО опубликовал Альбом для отрасли обращения с отходами производства и потребления, включающий в себя примеры доступного и качественного отечественного оборудования в сфере ТКО. Информацией из Альбома активно продолжают пользоваться органы исполнительной власти субъектов РФ, инвесторы для планирования проектов по обращению с ТКО. Уверены, что недавно опубликованный Альбом типовых технических решений по обращению с отходами в отраслях промышленности будет также позитивно встречен заинтересованными лицами и повысит осведомленность организаций в опыте использования вторичных ресурсов и вторичного сырья при реализации проектов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО собрал типовые технические решения по обращению с отходами в отраслях металлургической, химической, легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, промышленности строительных материалов, а также электронной промышленности и микроэлектроники. Альбом включает 25 реализованных проектов по использованию вторичных ресурсов и вторичного сырья, а также 3 проекта, находящихся в стадии проектирования.

«Альбом содержит информацию о принципиальных технологических схемах объектов утилизации вторичных ресурсов, месте их реализации, перечне производимой продукции, и перечне, используемого в технологическом процессе вторичного ресурса и вторичного сырья», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

РЭО разработал Альбом совместно с Минпромторгом России в рамках реализации отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве».

Для включения передовых технологий по утилизации вторичных ресурсов в отрасли промышленности и их возможного масштабирования на территории Российской Федерации, актуализация Альбома будет осуществляться на постоянной основе. Для включения в Альбом, необходимо направить заявку на почту info@reo.ru