Экология 19 февраля 2024, 17:59 РЭО собрал пособие с 26 лучшими экоакциями регоператоров по вывозу отходов РЭО

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Российский экологический оператор выпустил пособие с методическими рекомендациями по проведению экопросветительской деятельности для региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). В сборник вошли 26 лучших экопросветительских практик регоператоров.

«Экопросвещение — важная составляющая работы регоператоров в условиях перехода нашей страны к экономике замкнутого цикла. Наш опрос выявил, что экопросвещением занимается 96% региональных операторов, а именно 78 из 81, а 91% проводил экоакции. Необходимо продолжать повышать общую осведомленность людей о реформе в сфере обращения с ТКО, формировать экологическую культуру и экологически ответственное поведение у граждан. Из нашего пособия регоператоры могут узнать, как организовать экопросветительскую деятельность в сфере обращения с ТКО. Воспользоваться методическими рекомендациями могут не только регоператоры, но и общественные организации», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В пособии предлагается внедрять системный подход в организацию экопросветительской деятельности, расширять сотрудничество с общественными экологическими организациями и участвовать в экологических акциях федерального масштаба.

«В нашем сборнике экопрактик региональные операторы найдут информацию о том, как разработать собственные экопросветительские программы, создать общественные экопространства, например, мастерские переработки. Мы также рекомендуем регоператорам создавать отдельные должности по экологическому просвещению, а также проводить экскурсии на объекты обращения с отходами, сотрудничать со СМИ и эковолонтерами», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

РЭО также рекомендует изготавливать сувенирную продукцию из вторсырья (значки, предметы одежды, аксессуары, планшеты, ручки, подставки для телефона и др.) и распространять социальные ролики, просветительские плакаты, фотографии на тему обращения с ТКО, в том числе из медиабанка РЭО. Пособие доступно для скачивания в медиабанке и в разделе «Дневник эковолонтера».

Региональные операторы работают в тесном сотрудничестве с органами власти, бизнесом, общественными организациями, осуществляют контроль за соблюдением экологических норм. На данный момент в России действует 182 региональных оператора, осуществляющих обращение с твердыми коммунальными отходами в субъектах.