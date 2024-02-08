Экология 08 февраля 2024, 17:18 РЭО: собираемость платежей за вывоз ТКО в России достигла 95,5%

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Российский экологический оператор подвел итоги собираемости платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) за 2023 год.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года собираемость по стране в целом выросла на 3,9% (в 2022 году 91,6%). Общий объем счетов, выставленный физическим и юридическим лицам в указанном периоде, составил 280,8 млрд руб., из них оплачено 268,2 млрд руб.

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«Показатель собираемости за 2023 год стал наибольшим, по сравнению с 2019-2022 годами, то есть с момента начала работы региональных операторов по обращению с ТКО на территории Российской Федерации. Рост собираемости платежей в целом свидетельствует об эффективности системы и грамотной работе со стороны региональных органов исполнительной власти и региональных операторов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Наибольшую собираемость за год показал Уральский федеральный округ с показателем в 98,1%, а наименьшая собираемость у Северо-Кавказского федерального округа 86,8%.

«Положительную динамику относительно прошлогодних показателей собираемости платы за вывоз твердых коммунальных отходов показал Северо-Западный федеральный округ — в этом регионе показатель вырос на 8,1% и достиг 96,4%. Также стоит отметить, что несмотря на наименьший показатель среди других регионов, положительную динамику показал Северо-Кавказский федеральный округ, где рост составил 7,9% и достиг 86,8%. Уверен, что другие субъекты скоро также пополнят этот рейтинг», — сообщил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.