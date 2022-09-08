РЭО соберет экспертов для решения проблем с кадрами в экономике замкнутого цикла | 360°

Экология 08 сентября 2022, 14:02 Поделиться Telegram

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Viber РЭО соберет экспертов для решения проблем с кадрами в экономике замкнутого цикла

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Российский экологический оператор проведет двухдневную выездную сессию, посвященную развитию кадрового и технологического потенциала отрасли обращения с отходами. Более 100 экспертов отрасли, представителей бизнеса, образовательных организаций и федеральных органов совместно продумают решения по кадровому и технологическому переходу к экономике замкнутого цикла в России, выработают согласованную стратегию перехода к бесшовной модели подготовки кадров. Мероприятие состоится 16—17 сентября в Москве.

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«Отрасль обращения с отходами в процессе формирования экономики замкнутого цикла требует актуализации кадровой политики, построения „бесшовной“ системы подготовки специалистов и развития целого спектра профессиональных компетенций.

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На площадке стратегической сессии мы соберем представителей делового, экспертного и научно-образовательного сообществ, образовательных организаций высшего образования и научных организаций, руководителей федеральных органов исполнительной власти, предприятий реального сектора экономики, предприятий банковского сектора. Вместе с экспертами со всей страны обсудим основные проблемы кадрового и технологического обеспечения как отрасли, так и в целом экономики замкнутого цикла, а также сформулируем эффективные механизмы для запуска новых производственно-технологических процессов с точки зрения развития технологий и кадрового потенциала», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Ожидается участие в пленарном заседании таких спикеров, как Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор», Григорий Гуров, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, Александр Бугаев, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации, Иван Лобанов, ректор РЭУ имени Г. В. Плеханова, Алевтина Черникова, ректор НИТУ «МИСиС», Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия-страна возможностей», Евгений Михайлов, председатель совета директоров ООО «ЭкоЛайн».

Итогом проведения сессии станет разработка стратегии развития кадрового потенциала отрасли обращения с отходами, предусматривающая комплекс мероприятий по образовательной и научно-исследовательский траекториям. Стратегия ляжет в основу деятельности Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, также созданного ППК РЭО.

В экспертный состав стратегической сессии войдут участники Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, федеральные органы исполнительной власти, образовательные организации высшего образования, профильные научные организации, отраслевые стейкхолдеры, реальный сектор экономики, банковский сектор, общественные организации и ассоциации.

Стратегическая сессия пройдет в отеле DoubleTree by Hilton Moscow Vnukovo Airport по адресу: ул. 2-я Рейсовая, д. 2, поселок Внуково, г. Москва.

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