Экология 03 июля 2023, 17:13 РЭО сможет финансировать предприятия по переработке вторсырья Российский экологический оператор

Читать 360tv в

Правительство утвердило постановление, согласно которому в Устав Российского экологического оператора вносятся изменения.

Устав публично-правовой компании приведен в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 24.05.2023 № 378.

Реклама

«Принято постановление, которым функции и полномочия РЭО расширены. Теперь РЭО сможет поддержать еще больше проектов, направленных ввод в эксплуатацию мощностей по утилизации вторичных ресурсов и производству продукции из вторичного сырья по принципам экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Компания сможет организовывать и осуществлять финансирование инвестиционных проектов, включая разработку проектно-сметной документации, а также работ по строительству, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства, необходимых для осуществления деятельности как в области обращения с твердыми коммунальными отходами, так и вторичными ресурсами

«Теперь цели деятельности публично-правовой компании касаются не только твердых коммунальных отходов (ТКО), а всех отходов, пригодных для дальнейшей утилизации (вторичных ресурсов)», — отметил директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.

С уставом РЭО, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 396, можно ознакомиться на сайте компании.