Экология 25 января 2024, 14:19 РЭО: ситуация с вывозом отходов в Челябинской области нормализована РЭО

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Региональный оператор Челябинской области перешел в обычный режим работы после жалоб на вывоз отходов в новогодние праздники. Ранее Российский экологический оператор сообщал о трудностях с вывозом, которые возникли из-за суровой погоды.

«В новогодние праздники из-за непогоды возникли проблемы с вывозом отходов в Челябинской области. Граждане оставляли жалобы в наш сервис „РЭО Радар“, в основном сообщения касались несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов. Причиной неполадок стали экстремальные погодные условия и невозможность мусоровозов проехать к контейнерным площадкам из-за припаркованных машин. В связи с нарушениями графика вывоза ТКО в регионе 18 января 2024 года было проведено совещание в формате ВКС. Ситуация нормализована, регоператор работает в обычном режиме, график соблюдается», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Всего в цифровой сервис «РЭО Радар» за новогодние праздники поступило более 450 сообщений. На Челябинскую область пришлось 101 сообщение.

Для отработки проблемных точек местные власти и регоператор создали оперативный штаб, выделили еще 45 единиц спецтехники, привлекли для проезда техники ГИБДД. Нарушители получили 230 протоколов. К 8 января проблемные площадки были зачищены. Уже прорабатывается вопрос привлечения к ответственности автовладельцев за неправильную парковку около контейнерных площадок.

Чтобы ситуация не повторилась, регоператор увеличит резервный парк техники на 15 единиц до 01 мая 2024 года, а также количество контейнеров для сбора ТКО 2600 штук до конца года, 600 контейнеров будут закуплены до 1 февраля.

«РЭО постоянно держить связь с регоператорами и проводит мониторинг для оперативного устранения проблем. Через „РЭО Радар“ мы получаем множество сообщений, благодаря чему сразу видим возникающие нарушения, передаем информацию регоператорам и органам местной исполнительной власти», — добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Региональным оператором в Челябинской области по городу Челябинск является ООО «Центр коммунального сервиса».

«На сегодняшний день силами ЦКС, органами местного управления, управляющих компаний и других организаций, оказывающих помощь, ситуация в Челябинске и городах области практически стабилизировалась. В столице региона с начала года расчищено более одной тысячи контейнерных площадок. Мусоровозы работают в штатном режиме. Остались проблемы в отдаленных населенных пунктах, но и этот вопрос находится на постоянном контроле и в ближайшее время также будет решен», — пояснил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

В настоящее время на территории Российской Федерации установлено 270 зон деятельности, в которых осуществляют работу 184 региональных оператора по обращению с ТКО.

О проблемах с вывозом отходов можно сообщить в «РЭО Радар» через сайт или позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20.