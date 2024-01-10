Экология 10 января 2024, 16:11 РЭО: ситуация с вывозом отходов в Челябинской и Орловской областях под контролем РЭО

Читать 360tv в

Более 450 сообщений поступило в цифровой сервис «РЭО Радар» за новогодние праздники. Больше всего жалоб отправили жители Челябинской и Орловской областей. Региональные операторы держат ситуацию на контроле, сообщил Российский экологический оператор, который следит за ситуацией.

«В новогодние праздники россияне оставили в „РЭО Радаре“ более 450 жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Самая сложная ситуация с вывозом сложилась в городе Челябинск (101 сообщение) и в Орловской области (64 сообщения). Виной тому стали неблагоприятные погодные условия. Из-за сильных снегопадов у водителей мусоровозов не было возможности проехать к местам накопления ТКО, в связи с чем возникло увеличение отходообразования на площадках. Ситуация постепенно стабилизируется, график вывоза отходов региональными операторами налаживается», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Региональным оператором в Челябинской области по городу Челябинск является ООО «Центр коммунального сервиса», в Орловской — ООО «УК „Зеленая роща“.

«РЭО следит за ситуацией, регоператоры с нами на связи и стараются решить все возникшие трудности с вывозом в срок. Все сообщения оперативно отрабатываются с региональными операторами и органами местной исполнительной власти и сопровождаются до полного устранения возникших нарушений», — добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

В преддверии новогодних праздников для своевременного вывоза ТКО главам территорий Челябинской области было поручено усилить контроль за состоянием контейнерных площадок.

«По сообщению регоператора, основная причина срыва графиков вывоза ТКО в Челябинске и ряде городов области была связана именно с невозможностью подъехать к контейнерным площадкам из-за снега и брошенных во дворах автомобилей. Все проблемные ситуации фиксировались. Вывоз ТКО осуществлялся по мере приведения подъездных путей и самих площадок сбора ТКО в порядок», — пояснил заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров.

В настоящее время на территории Российской Федерации установлено 270 зон деятельности, в которых осуществляют работу 184 региональных оператора по обращению с ТКО.

О проблемах с вывозом отходов можно сообщить в «РЭО Радар» через сайт или позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20.