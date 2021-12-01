РЭО сделал статуэтку «Зеленой премии» из обычной пластиковой бутылки

Статуэтку для «Зеленой премии», которую организует Российский экологический оператор (РЭО), сделали из обычной пластиковой бутылки. Дизайн подготовило арт-объединение Recycle Group, художники нашли материалы среди мусора и сделали из находок произведения искусства. В итоге все лауреаты получат уникальный арт-объект. На статуэтках также будет помещен QR-код с дополненной реальностью.

«Концепция статуэтки очень простая. Премия дается за вклад в формирование новой модели поведения, разумное потребление и заботу об окружающей среде. И художники Recycle Group предложили создать статуэтки по принципу апсайклинга, который сейчас является одним из трендов в индустрии моды. Производство новых статуэток привело бы к отходообразованию, а зачем лишний раз загрязнять природу? Поэтому художники нашли среди мусора обычные пластиковые бутылки, вымыли их, и теперь это произведения искусства, » — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Все экземпляры статуэток являются отдельным арт-объектом в виде пластиковой бутылки с прикрепленным к ней QR-кодом. Чтобы он сработал, нужно скачать приложение Recycle Group. Полученное изображение можно сохранить в виде фотографии или видео.

«Еще один инструмент более осознанного потребления — это цифровизация и технологии. К каждой статуэтке прикреплен QR-код, при наведении на который появляется чистейшая капля воды в дополненной реальности. Это символ того, к чему стремится Российский экологический оператор и, надеюсь, все жители России, — к чистоте нашей планеты», — рассказал Буцаев.

Концепцию статуэтки разработали арт-экологи Андрей Блохин и Егор Кузнецов из Recycle Group. Свое арт-объединение они основали в 2006 году, не единожды участвовали в Венецианской биеннале, создавали коллаборацию с Dior и были отмечены Премией Кандинского. Свои работы Recycle Group выставляет по всему миру и в России.

РЭО организует «Зеленую премию» в рамках реформы обращения с ТКО. Участники поборются в семи номинациях, включая бренды, культуру и искусство, общественные организации и волонтеров, образовательные учреждения, медиапроекты. Две номинации относятся к «Зеленому рейтингу», в них будут представлены региональные операторы и регионы РФ. Сбор заявок завершится 1 декабря, дополнительная информация о «Зеленой премии» и «Зеленом рейтинге» представлена в специальных разделах на сайте РЭО.