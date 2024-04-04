04 апреля 2024, 17:01
РЭО: розыгрыш бесплатной магистратуры в МИСИС продлится до конца апреля
Победители конкурса конкурса проектных работ имени академика А. А. Бочвара, организованного НИТУ МИСИС, смогут использовать полученные баллы при поступлении на программы магистратуры Российского экологического оператора.
«РЭО плотно сотрудничает с НИТУ МИСИС, в котором уже реализуются наши программы обучения. В рамках конкурса наши эксперты лучшие проекты в сфере экономики замкнутого цикла и природоохранного управления. Тем, кто наберет достаточно баллов, мы предоставим бюджетные места», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
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Баллы, полученные за научно-исследовательские работы (НИР), участники конкурса смогут использовать при поступлении в вуз на программы магистратуры. По направлению «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» будет выделено 15 бюджетных мест для 15 победителей, которые получат 100 баллов; по «Управление природоохранными инновациями» — 5 бюджетных мест для 5 победителей с 100 баллов.
«Напоминаем про конкурс и возможность учиться по программам РЭО в МИСИС бесплатно. Баллы можно будет использовать в течение двух лет», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.
Заявки принимаются до 28 апреля 2024 года. Итоги подведут 3 июня 2024 года. Список победителей и призеров будет опубликован на официальном сайте конкурса.
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