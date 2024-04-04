Экология 04 апреля 2024, 17:01 РЭО: розыгрыш бесплатной магистратуры в МИСИС продлится до конца апреля РИА «Новости»

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Победители конкурса конкурса проектных работ имени академика А. А. Бочвара, организованного НИТУ МИСИС, смогут использовать полученные баллы при поступлении на программы магистратуры Российского экологического оператора.

«РЭО плотно сотрудничает с НИТУ МИСИС, в котором уже реализуются наши программы обучения. В рамках конкурса наши эксперты лучшие проекты в сфере экономики замкнутого цикла и природоохранного управления. Тем, кто наберет достаточно баллов, мы предоставим бюджетные места», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Баллы, полученные за научно-исследовательские работы (НИР), участники конкурса смогут использовать при поступлении в вуз на программы магистратуры. По направлению «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» будет выделено 15 бюджетных мест для 15 победителей, которые получат 100 баллов; по «Управление природоохранными инновациями» — 5 бюджетных мест для 5 победителей с 100 баллов.

«Напоминаем про конкурс и возможность учиться по программам РЭО в МИСИС бесплатно. Баллы можно будет использовать в течение двух лет», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Заявки принимаются до 28 апреля 2024 года. Итоги подведут 3 июня 2024 года. Список победителей и призеров будет опубликован на официальном сайте конкурса.