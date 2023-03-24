Экология 24 марта 2023, 15:20 РЭО: розлив пива в самую легкую бутылку позволит сэкономить 5000 тонн стекла ежегодно

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Производство продукции в самой легкой стеклянной бутылке в России запустили в Новосибирске.

Ее изготавливают в стекольных комплексах ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга, Новосибирская область). В Российском экологическом операторе дали положительную оценку проекту и рассказали, какую пользу это принесет экологии.

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«В России функционирует порядка 40 предприятий по утилизации отходов стекла. Их мощность составляет 915 тысяч тонн в год. При этом отходов стекла в России образуется ежегодно более 5 млн тонн. Поэтому так важно уделять внимание предприятиям, работающим по принципам экономики замкнутого цикла. Производство бутылки, чей вес снизили до 235 граммов, позволит экономить как минимум 5 тысяч тонн стекла в год, а значит уменьшить количество отходов», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В сотрудничестве с AB InBev Efes на «Сибстекле» снизили вес бутылки с 265 до рекордных 235 граммов — благодаря новым конструктивным решениям, разработанным специалистами стекольного завода. При этом литраж сохранен, стеклоизделие отвечает ГОСТ — всем требованиям к геометрии, светопропусканию, сопротивлению гидростатическому давлению и т. д. Добиться необходимой прочности удалось за счет перераспределения толщины стекла, и потому тара выдерживает ударные нагрузки: напитки разливают под давлением, на высокой скорости.

Бутылка более экологична по нескольким параметрам: ее использование в сравнении с 265-граммовой позволит производителю пива уменьшить выбросы СО2 в цепочке поставок стеклянной упаковки — на 10% в расчете на одну условную единицу, а также, учитывая объем заказов, экономить не менее 5000 тонн стекла ежегодно. Кроме того, AB InBev Efes сократит дистанцию перевозок продукции в сверхлегкой бутылке на 180 тысяч км в год (увеличит загрузку автофур и оптимизирует количество рейсов) и, в результате, транспортный след.

На «Сибстекле» же, руководствуясь принципом разумного отношения к ресурсам, интегрированным в бизнес-модель предприятия, увеличивают производительность, расходуя тот же объем сырья и энергии. Так, из одной тонны стекломассы можно сделать 3 773 бутылки весом 265 граммов, или 4 255 суперлегких 235-граммовых — на 13% больше.

Ранее РЭО сообщал, что комплекс по обработке стекольных отходов мощностью 180 тысяч тонн в год ввели в эксплуатацию на заводе «Сибирское стекло». Мощность первой очереди составляет 60 тысяч тонн в год, в течение полугода будет запущена вторая. После установки высокотехнологичного оборудования мощность по обработке отходов стекла будет достигать 180 тысяч тонн в год.