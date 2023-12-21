Экология 21 декабря 2023, 11:14 РЭО: рост цен на продукты составит до 0,5% после перезапуска РОП РИА «Новости»

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В Российском экологическом операторе проанализировали возможный рост цен на продукты из-за расширенной ответственности производителей (РОП) и выявили, что цены могут увеличиться максимум на 0,5%. Ранее «Коммерсантъ» выпустил статью, в которой говорится о повышении цены упаковки молока на 15%.

«Экосбор в цене упаковки молока составит не более 40 копеек, а рост стоимости самих продуктов будет максимум 0,5%. Расчеты были проведены в связи с увеличением ставок экосбора в рамках РОП. Закон, который существенно изменит ситуацию на рынке переработки, вступит в силу в 2024 году. Производителям мы дали 10 лет на создание мощностей по утилизации, однако ничего не происходило. При этом граждане платят 200 млрд рублей за вывоз отходов, а бизнес всего 5 млрд в рамках экосбора. Такой перекос связан в том числе с липовыми отчетами об утилизации и мягкой регуляторикой. Теперь загрязнители наконец начнут платить, ответственность за утилизацию мы перенесли на производителей упаковки. Чтобы не было спекуляций для необоснованного повышения цен, мы даем разъяснения. Еще раз: рост в цене товара составит максимум 1 рубль, или 0,5%. Потребитель этого не заметит», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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По рассчетам аналитиков РЭО, отборное «Простоквашино» в ПЭТ-бутылке подорожает на 15,3 копейки, или на 0,188%, так как экосбор в цене составит 17,8 копейки, или 0,219% от цены. Молоко «Можайское» в стекле подорожает на 21,6 копейки, или на 0,226%, экосбор в цене составит 42,9 копейки, или 0,447% от цены. Молоко отборное «Домик в деревне» в тетрапаке подорожает на 39 копеек, или на 0,433%, экосбор в цене составит 40,7 копейки, или 0,452% от цены.

При обновлении ставок экосбора аналитики РЭО и эксперты отрасли учли затраты на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию. Таким образом экосбор будет ниже для более экологичной упаковки, которую проще переработать. Например, экосбор на лотки для яиц из картона будет гораздо ниже на упаковку из полистирола, который едет разлагаться на полигоны.

При этом повышение нормативов будет постепенным, с 2024 года производители упаковки будут отвечать за утилизацию по нормативам, установленным Правительством, с 2025 года — за утилизацию 55% упаковки, с 2026 года — 75%, с 1 января 2027 года — 100%.

Исполнить ответственность в рамках РОП производители могут самостоятельно, утилизируя отходы на своих подтвержденных мощностях, либо заказать услугу у проверенных утилизаторов из реестра РЭО, либо уплатив экосбор.