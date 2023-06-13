Экология 13 июня 2023, 17:05 РЭО: российские решения помогут Вьетнаму сократить захоронение отходов на 20%

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Применение российских технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходами позволит Вьетнаму сократить полигонное захоронение на 20%. Российский экологический оператор провел рабочую встречу с представителями Министерства природных ресурсов и экологии Вьетнама. Стороны обсудили обмен опытом в сфере обращения с ТКО, взаимные визиты и возможные совместные проекты.

«Продолжаем развивать сотрудничество с зарубежными партнерами в области реализации принципов экономики замкнутого цикла. Обсудили с делегацией Вьетнама возможность применения российских технологий по обращению с отходами Республике. С нашей стороны прозвучал ряд предложений, в частности российские предприятия готовы обеспечить производство и поставку контейнеров с датчиками загрузки, веса и местоположения с перспективой локализации производства, поставку фандоматов, обеспечить прослеживаемость ТКО при помощи датчиков на мусоровозах и контейнерах, весового контроля, поделиться опытом по рекультивации полигонов и созданию объектов ТКО. Рассчитываем, что сотрудничество перейдет в реальные шаги и позволит нашим партнерам из Вьетнама произвести реформу в области обращения с отходами с применением российских технологий», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Российские производители и РЭО готовы разработать и реализовать систему обращения с ТКО с учетом климатических и местных особенностей. Она включает в себя автоматические комплексы сортировки отходов, линии производства топлива RDF, а также систему компостирования в бетонных ваннах. РЭО имеет опыт создания комплексных объектов по утилизации ТКО с общей мощностью до 1 млн тонн в год, что соответствует годовому объему образования отходов большинства крупных городов.

Создание интегрированной системы обращения с ТКО на основе российских технологических решений позволит сократить захоронение ТКО на полигонах до 20%. Большая часть ТКО может быть использована в качестве сырья при строительстве и обслуживании городской инфраструктуры (продукты компостирования), производстве товаров со стабильным рыночным спросом (ВМР) и электроэнергии (RDF).

В предложения РЭО по созданию и администрированию комплексной системы обращения с отходами во Вьетнаме вошли аудит действующей системы обращения с отходами; анализ нормативно-правовой базы в области обращения с отходами; разработка системы обращения с отходами, включая необходимые поправки к действующему законодательству; разработка цифровой схемы обращения с отходами; разработка механизмов финансирования отрасли обращения с отходами; рекультивация существующих объектов захоронения отходов (полигонов).