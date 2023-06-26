Экология 26 июня 2023, 10:28 РЭО: российские полигоны отчитаются о выбросах парниковых газов до 1 июля

Читать 360tv в

Российский экологический оператор напомнил владельцам полигонов, объектов компостирования и прочих предприятий в сфере обращения с ТКО о необходимости предоставить отчеты о выбросах парниковых газов до 1 июля за 2022 год.

«Начиная с этого года юридические лица и индивидуальные предприниматели, если их хозяйственная и иная деятельность сопровождается выбросами парниковых газов суммарной массой 150 и более тысяч тонн СО2-экв. в год, должны до 1 июля текущего года предоставить отчеты о выбросах парниковых газов за предыдущий год. Эта норма относится к полигонам, объектам компостирования и прочим предприятиям в сфере обращения с ТКО. Отчеты принимаются онлайн. Компаниям отрасли РЭО регулярно оказывает информационно-методическое содействие по вопросам сдачи отчетности, также было проведено два бесплатных вебинара. Также хочу напомнить, что с 2024 года суммарная масса выбросов парниковых газов, при котором необходимо будет предоставлять отчеты, снизится до 50 тысяч тонн СО2-экв. в год», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Требование о подаче отчетности закреплено в статье 7 Федерального закона от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов». В соответствии с критериями, установленными постановлением Правительства РФ от 14.03.2022 № 355, эта норма относится, в том числе к организациям, осуществляющим захоронение твердых коммунальных отходов, сжигание твердых коммунальных отходов (небиологической фракции), а также компостирование. Такие организации относятся к категории регулируемых организаций.

В соответствии с пунктом 2 Правил представления и проверки отчетов о выбросах парниковых газов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.04.2022 № 707, отчет представляется в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством заполнения организацией формы отчета в реестре выбросов парниковых газов.

Реестр является государственной информационной системой. Интернет-сайт реестра, на котором сдается отчет, располагается по ссылке. Инструкции по предоставлению прав к системе реестра, настройке доступа, авторизации и работе в системе реестра, в том числе по сдаче отчета, находятся на указанном сайте. Там же создан сервис, позволяющий проверить, является ли организация регулируемой.

При этом пунктом 4 статьи 7 Закона № 296-ФЗ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выбросы от хозяйственной и иной деятельности которых ниже 150 тысяч тонн СО2-экв. в год и которые в настоящее время не относятся к регулируемым, также предоставлено право сдавать отчеты о выбросах.

Президент РФ 13 июня 2023 года подписал Федеральный закон № 218-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», предусматривающий административную ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление отчета о выбросах парниковых газов или за предоставление в указанном отчете заведомо недостоверной информации. Срок вступления в силу указанного закона — 1 июля 2025 года.

«В этой связи компаниям отрасли обращения с ТКО уже сегодня необходимо организовать работу по расчету выбросов парниковых газов от своей деятельности, подготовке и сдаче ежегодных отчетов», — отметил глава РЭО.

Для методической помощи компаниям отрасли по подготовке отчетности по выбросам парниковых газов РЭО в 2022 году провел два открытых бесплатных вебинара по теме «Мониторинг и снижение выбросов парниковых газов в отрасли обращения с ТКО — новые требования законодательства и практика применения». Запись вебинаров после их проведения размещена на канале РЭО для свободного просмотра по ссылке.

В рамках интерактивного образовательного курса, подготовленного РЭО на тему обращения с ТКО для отраслевых работников, госслужащих, учащихся вузов, был подготовлен урок «Климат и ТКО: как побороть усиление парникового эффекта».