Экология 28 марта 2024, 14:57 РЭО: россияне добавили 2907 пунктов приема старой одежды на карту «Уберу» РИА «Новости»

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Около 3000 точек для сбора отходов текстиля, включая старую одежду и обувь, добавили на карту пользователи приложения «Уберу» (Uberu), созданного Российским экологическим оператором.

«Организации, осуществляющие раздельный сбор отходов текстиля и обуви от населения, начали активно присоединяться к мобильному приложению „Уберу“. С момента запуска приложения в ноябре 2023 года на карту пунктов приема вторресурсов было добавлено 2907 точек для сбора ненужной одежды и с каждым днем данное количество растет. Для качественного построения экономики замкнутого цикла важно двигаться в направлении развития эффективной системы раздельного сбора отходов текстиля и обуви. Приложение „Уберу“ помогает ускорить процесс перехода к принципам циклической экономики», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Практика по сбору текстильных отходов показывает, что граждане Российской Федерации приносят пришедшие в негодность текстильные изделия вместе с обувью, поэтому после недавнего обновления также появилась возможность добавления на нашу карту пунктов для сбора обуви. По данным РЭО, у организаций, осуществляющих раздельный сбор текстиля, доля обуви в потоке составляет от 9% до 30%.

«Участники отрасли сбора отходов текстиля и обуви позитивно отреагировали на создание мобильного приложения и демонстрируют активное включение своих сетей сбора на карту пунктов приема вторресурсов, а также формируют различные запросы по улучшению сервиса. Все запросы внимательно отрабатываются в кратчайшие сроки и в дальнейшем учитываются при оптимизации приложения. Удобство пользователей очень важно для нас, так как приложение создано для того, чтобы вовлечь население Российской Федерации в раздельный сбор отходов и осознанное потребление», — добавил Буцаев.

Международные исследования показали, что текстильная промышленность занимает второе место после авиации по оказанию негативной нагрузки на окружающую среду, так как при производстве текстильных товаров затрачивается огромное количество природных ресурсов.

«При построении экономики замкнутого цикла необходимо учитывать этот факт и соответствующим образом развивать инфраструктуру сбора и переработки вторичных текстильных ресурсов, снижая нагрузку на окружающую среду и осознанно подходя к рациональному использованию вещей, сохраняя их как можно дольше в обороте у населения. Сегодня люди с интересом относятся к новым экологическим проектам, направленным на минимизацию образования отходов, поэтому приложение помогает упростить сдачу вторичных текстильных отходов, дать вещам вторую жизнь и сформировать правильную привычку», — добавил директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства во всех магазинах приложений: App Store, Google Play, Rustore, AppGallery. По работе приложения РЭО принимает обратную связь через Telegram-канал. Интерактивные карты с пунктами приема вторсырья можно найти на сайте вашего региона.