Экология 30 ноября 2022, 14:21 РЭО: Россия поставила цель перерабатывать 200 тысяч тонн одежды в год

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Такие отходы разлагаются 20-200 лет и выделяют углекислый газ, метан.

Два миллиона тонн отходов текстиля отправляется на полигоны, перерабатывается всего 9 тысяч тонн. В Российском экологическом операторе сообщили, что необходимо утилизировать 200 тысяч тонн.

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«Здесь на самом деле цифры очень плачевные. Образовывается где-то 2,1 миллиона, перерабатывается, по официальным данным, где-то в районе девяти тысяч, должно перерабатываться в районе 200 тысяч. У нас в текстиле существует так называемый норматив утилизации, это искусственно введенная цифра, в рамках которой только 10% от всего произведенного либо проданного должно быть утилизировано. Поэтому мы считаем, что объем задачи — из двух миллионов утилизовать двести (тысяч). Вот даже с этой задачей мы практически не справляемся», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В России работает 15 предприятий, у которых есть необходимое оборудование для переработки текстиля. Эти заводы могут утилизировать примерно 1% образующихся отходов. При этом все больше предприятий, которые раньше работали только с браком, излишками и обрезками, сейчас работают и со старой одеждой.

Государство работает над экономическими стимулами отрасли, чтобы строилось как можно больше заводов по переработке отходов.

«Те изменения, которые в настоящий момент предусмотрены в законопроекте правительства по расширенной ответственности производителя (РОП), уже меняют ситуацию в значительно лучшую сторону и придадут как раз тот экономический стимул для участников рынка. Второе — естественно, необходимо поощрять создание новых производств. Для этого, в этих целях мы, собственно говоря, создаем экотехнопарки, где вся инфраструктура будет бесплатна для тех, кто соберется в этом отношении построить такое предприятие», — добавил Буцаев.

Помимо этого у РЭО предусмотрены такие меры поддержки, как предоставление льготного займа на создание производств и субсидирование сбора текстильных отходов за счет механизма РОП.