Экология 26 января 2024, 15:05 РЭО: Россия может начать поставки оборудования в сфере обращения с ТКО Таиланду и Мьянме РЭО

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Россия может начать поставлять оборудование в сфере обращения с отходами в Таиланд и Мьянму. Генеральный директор Российского экологического оператор Денис Буцаев рассказал на пленарной сессии «Инвестиции в экологию — инвестиции в будущее» об импортозамещении и экспорте оборудования для сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«По поводу оборудования — не просто хватает, не только для своих целей, хватает для реализации экспортных проектов в странах, например, АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — прим.). Мы подписываем в текущем году такие соглашения с Таиландом, Мьянмой и, я надеюсь, с Вьетнамом», — сказал Денис Буцаев, отвечая на вопрос ведущей о том, хватит ли оборудования для создания объектов в России.

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Российская отрасль ТКО не зависит от импортного оборудования, импортозамещение в ней превысило 90%, сообщил глава РЭО.

По словам Буцаева, новые объекты появятся в 30 регионах России в 2024 году.

Сессия проходила 26 января в рамках Отраслевого дня «Экология» на выставке «Россия».