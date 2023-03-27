Экология 27 марта 2023, 17:46 РЭО: Россия готова заменить все полиэтиленовые пакеты в магазинах на бумажные

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В России профицит картона составит 1 млн тонн

В России достаточно мощностей для переработки макулатуры, которой хватит для замены пластиковой упаковки и тары. В Российском экологическом операторе рассказали, что это необходимо для перехода сферы обслуживания на одноразовую бумажную упаковку и тару. Такое поручение было дано по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса.

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«Сфере обслуживания предстоит перейти на более экологичную упаковку, соответствующее поручение дал Президент РФ. Подобные предложения РЭО отражены в перечне товаров и упаковки, который представлялся в Минпромторг России для дальнейшего использования при введении ограничений в отношении невостребованных переработчиками материалов. Справятся ли существующие мощности с переходом? По данным утилизаторов, профицитный объем по картону к концу 2023 года составит 1 млн тонн, что включает гофрокартон, микрогофрокартон. Если мы возьмем, к примеру, фасовочные пакеты для овощей, фруктов, хлеба, колбасы, то этого миллиона хватит для замещения полиэтиленовых пакетов. Сфера переработки бумаги и картона наиболее полно отражает принципы, по которым работает экономика замкнутого цикла», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Ранее Президент РФ дал поручение увеличить долю использования бумажных тары, упаковки, посуды для отказа от пластиковых изделий.