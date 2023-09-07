Экология 07 сентября 2023, 09:40 РЭО: резиденты экопромышленных парков смогут получить льготные кредиты по субсидированной ставке

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Отраслевая субсидия нацелена на достижение результата в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Расходовать внебюджетные средства можно будет на различные виды финансовых операций, связанных с инвестиционными проектами по созданию инфраструктуры обращения со вторичными ресурсами и вторичным сырьем.

«Таким образом, в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ будет использоваться льготный инструмент финансирования отрасли обращения с отходами, основным источником которого являются не бюджетные средства, а финансовые ресурсы, привлеченные с рынка за счет выпуска собственных облигаций РЭО. Купон по ним в размере 90% от ключевой ставки Банка России субсидируется за счет федерального бюджета», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Одним из направлений расходования субсидии будут являться затраты компании на организацию выпуска облигаций, выплату процентного (купонного) дохода по выпущенным облигациям в размере 90% ключевой ставки Центрального банка при условии максимального срока обращения таких облигаций не более 12 лет.

«Принятие постановления позволит за счет привлеченных ресурсов обеспечить создание производственных мощностей объектов по утилизации вторичных ресурсов и производству продукции из вторичного сырья в Российской Федерации», — прокомментировал директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.

Изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса РЭО на обеспечение достижения отдельных результатов Федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» приняты Правительством Российской Федерации.