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    16 июня 2022, 12:49

    РЭО, «Ресурс» и Российское экологическое общество подписали соглашение о взаимодействии

    Редакция сайта 360

    Российский экологический оператор договорился о взаимодействии с Ассоциацией «Ресурс» и Российским экологическим обществом. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев, исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова и председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    РЭО, «Ресурс» и Российское экологическое общество подписали соглашение о взаимодействии

    «РЭО поддержал инициативу отраслевого бизнеса по созданию Ассоциации „Ресурс“ летом прошлого года. Она призвана объединить бизнес, работающий в сфере обращения с отходами и экспертов. Наше взаимное сотрудничество с Российским экологическим обществом будет способствовать совершенствованию и повышению эффективности деятельности сторон в сфере обращения с отходами, улучшения экологической ситуации в России, консолидации усилий всех участников отрасли, в том числе в рамках реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“ и „Экономика замкнутого цикла“», — отметил Денис Буцаев.

    «Развитие реформы чистоты и экономики замкнутого цикла требует качественного общественно-экспертного сопровождения. Российское экологическое общество обладает необходимыми для этого компетенциями и готово делиться ими с партнерами. Особенно важно обеспечить такую независимую верификацию в интересах населения при строительстве объектов инфраструктуры», — подчеркнул глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

    Члены Ассоциации «Ресурс» — компании в сфере сбора, сортировки, транспортировки, утилизации отходов/ производству вторичного сырья, а также цифровизации отрасли. Она объединяет регоператоров по обращению с ТКО, организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области обращения с отходами производства и потребления, российских производителей оборудования, а также производственные российские компании-лидеры по применению вторичного сырья, представляющих более 50 регионов России.

    «Экономично плюс экологично — это наша цель. А также объединение на одной площадке звеньев цепочки жизненного цикла продукции, чтобы увеличить использование вторичных ресурсов, а значит, кратно снизить образование отходов, которые вынуждены захоранивать, что приводит к увеличению нагрузки на окружающую среду. Экономика и экология не противоречат друг другу. Содействовать, чтобы ответственный бизнес был в более выгодном положении, а не в плену недобросовестной конкуренции тех, кто нарушает закон — не обращает внимания на последствия своей деятельности для экологии и качество жизни людей — задача Ассоциации „Ресурс“. Производить продукцию, не заботясь о том, что станет с ней после окончания срока ее прямого использования, должно стать невыгодно», — отметила Валерия Гулимова.