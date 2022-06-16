РЭО, «Ресурс» и Российское экологическое общество подписали соглашение о взаимодействии

Российский экологический оператор договорился о взаимодействии с Ассоциацией «Ресурс» и Российским экологическим обществом. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев, исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова и председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«РЭО поддержал инициативу отраслевого бизнеса по созданию Ассоциации „Ресурс“ летом прошлого года. Она призвана объединить бизнес, работающий в сфере обращения с отходами и экспертов. Наше взаимное сотрудничество с Российским экологическим обществом будет способствовать совершенствованию и повышению эффективности деятельности сторон в сфере обращения с отходами, улучшения экологической ситуации в России, консолидации усилий всех участников отрасли, в том числе в рамках реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“ и „Экономика замкнутого цикла“», — отметил Денис Буцаев.

«Развитие реформы чистоты и экономики замкнутого цикла требует качественного общественно-экспертного сопровождения. Российское экологическое общество обладает необходимыми для этого компетенциями и готово делиться ими с партнерами. Особенно важно обеспечить такую независимую верификацию в интересах населения при строительстве объектов инфраструктуры», — подчеркнул глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Члены Ассоциации «Ресурс» — компании в сфере сбора, сортировки, транспортировки, утилизации отходов/ производству вторичного сырья, а также цифровизации отрасли. Она объединяет регоператоров по обращению с ТКО, организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области обращения с отходами производства и потребления, российских производителей оборудования, а также производственные российские компании-лидеры по применению вторичного сырья, представляющих более 50 регионов России.

«Экономично плюс экологично — это наша цель. А также объединение на одной площадке звеньев цепочки жизненного цикла продукции, чтобы увеличить использование вторичных ресурсов, а значит, кратно снизить образование отходов, которые вынуждены захоранивать, что приводит к увеличению нагрузки на окружающую среду. Экономика и экология не противоречат друг другу. Содействовать, чтобы ответственный бизнес был в более выгодном положении, а не в плену недобросовестной конкуренции тех, кто нарушает закон — не обращает внимания на последствия своей деятельности для экологии и качество жизни людей — задача Ассоциации „Ресурс“. Производить продукцию, не заботясь о том, что станет с ней после окончания срока ее прямого использования, должно стать невыгодно», — отметила Валерия Гулимова.