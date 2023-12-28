Экология 28 декабря 2023, 09:52 РЭО рекомендовал всем региональным операторам открыть пункты приема елок РИА «Новости»

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Российский экологический оператор рекомендовал региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) организовать сбор натуральных елок после новогодних праздников.

«Важно смотреть на проблему отходов комплексно, в том числе обращая внимание на сезонные виды ТКО. В среднем, по статистике, только каждый 10 житель страны наряжает на Новый год живую елку. Но неизбежно праздничные деревья становятся отдельным вызовом для регоператоров вдобавок к кратному увеличению упаковки. Чем раньше мы обратим внимание на эту задачу, тем быстрее достигнем баланса в использовании ресурсов. РЭО собрал имеющийся в стране опыт в комплексную инструкцию и разослал рекомендации по организации сбора новогодних деревьев органам исполнительной власти и региональным операторам по обращению с ТКО», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Живые деревья существенно затрудняют погрузку отходов в мусоровозы, быстрее забивают контейнеры и отправляются на полигоны, но для них давно придумано полезное применение в благоустройстве, на фермах животных и в питомниках растений.

«В разосланных материалах отдельное внимание уделяется системному информированию и взаимодействию с местными лесничествами, владельцами ёлочных базаров и организациями, использующим натуральные деревья и их ветки в качестве украшения. Бывают случаи, когда нераспроданные живые деревья с наступлением нового года бросают прямо на точках продаж, но совсем не сложно отправить еще не подсушенные елочки на завтрак животным на ферму или зоопарк. Мы разослали рекомендации и ожидаем подключения новых регионов к этой сезонной акции», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.