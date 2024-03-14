Экология 14 марта 2024, 09:07 РЭО рекомендовал ретейлерам перейти на электронные чеки РИА «Новости»

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Совещание, на котором обсудили возможность полного или частичного отказа от бумажных чеков в пользу электронных в секторе розничной торговли, прошло 13 марта в Минприроды России. Российский экологический оператор поприветствовал переход на более экологичный способ расчетов.

«РЭО положительно оценивает динамику по постепенному переходу покупателей на электронные чеки, которые являются более экологичными. Дело в том, что на практике бумажные чеки не извлекаются из общей массы отходов и попадают на полигон. Поэтому дальнейший отказ от бумажных чеков позволит сэкономить большое количество ресурсов и тем самым внести существенный вклад в улучшение экологии. Мы рекомендуем ретейлерам переходить на электронные чеки, тем более что многие крупные сети уже практикуют такой способ расчетов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Крупные ретейлеры уже начали внедрять электронные чеки и добавлять в свои приложения функцию отказа от бумажного носителя. «По данным ретейла, все больше потребителей переходит на электронные чеки. Например, в сети магазинов „Пятерочка“ и „Перекресток“ доля потребителей товаров, пользующихся электронными чеками, в 2023 году выросла в 2 раза по отношению к прошлому году», — добавил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Электронные чеки обладают рядом преимуществ. К ним относится удобство хранения, так как их легко сохранить в смартфоне, почте или облачном хранилище; быстрота получения, чеки приходят практически мгновенно.

Отказ от бумажных чеков позволяет снизить операционные затраты, сократить время обслуживания покупателя на 5−7 секунд и улучшить скорость обслуживания на кассе.

По электронному чеку можно получить гарантию, оформить возврат или налоговый вычет.