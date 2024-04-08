Экология 08 апреля 2024, 10:26 РЭО: регоператоры в 9 регионах могут получить штрафы за невнесение данных во ФГИС УТКО РЭО

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Информацию об источниках отходов не внесли в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) регоператоры из 9 субъектов РФ. При этом согласно частям 13 и 14 статьи 8.2 КоАП РФ максимальное наказание за несвоевременное внесение информации в систему — штраф до 150 тысяч рублей. Об этом сообщил Российский экологический оператор, который является оператором системы.

«ФГИС УТКО — это логичное продолжение электронной модели федеральной схемы обращения с отходами. Но здесь мы получаем фактически полный сквозной контроль за движением отходов с момента их образования на контейнерной площадке и до момента их переработки либо захоронения. Систему мы ввели в эксплуатацию 1 ноября 2023 года. До 1 января 2024 года субъекты и участники рынка должны были заполнить все обязательные поля статистической отчетности. С этой же даты система приступила к плановой работе. Абсолютное большинство успели внести данные, однако есть те, кто этого не сделал в указанные сроки», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Материалы по нарушениям региональных операторов, ведущих деятельность в Архангельской и Самарской областях, направлены на рассмотрение в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации. Проверка внесения сведений в систему ФГИС УТКО ведется постоянно, и, в настоящее время, изучаются данные региональных операторов по Астраханской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областям, Краснодарскому и Пермскому краям, также в Республике Адыгея и других. В случае выявления нарушений, материалы также будут направлены в компетентные органы для привлечения к ответственности.

«В целом по Российской Федерации работа в системе ФГИС УТКО ведется активно, занесение сведений региональными операторами составляет более 93%. С момента введения в эксплуатацию системы ФГИС УТКО Российский экологический оператор оказывает постоянную консультационную поддержку региональным операторам», — отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

С 1 марта 2024 года за некорректное внесение данных в ФГИС УТКО для поставщиков информации (регоператоров, операторов по обращению с ТКО, должностных лиц органов власти субъектов РФ и муниципалитетов) предусмотрена административная ответственность по частям 13 и 14 статьи 8.2 КоАП РФ.

Максимальное наказание за несвоевременное внесение информации в систему — штраф до 150 тысяч рублей.

Для удобства региональных операторов и других поставщиков информации на сайте РЭО размещены видеоуроки, также проводятся разъяснительные ВКС, работает служба поддержки. С технической стороны РЭО создает все условия для пользователей системы для выполнения предписанных законом требований.

К эксплуатации ФГИС УТКО РЭО приступил с 1 декабря. Приказ Минприроды № 919 устанавливает состав, сроки и периодичность размещения информации во ФГИС УТКО.