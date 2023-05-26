Экология 26 мая 2023, 12:24 РЭО: регоператоры сэкономят 20-25% за счет цифровизации

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Региональные операторы могут сэкономить 20-25% за счет использования Автоматизированной информационной системы «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «А.ПРО»).

Российский экологический оператор представил региональным операторам функционал системы в рамках Невского международного экономического конгресса в онлайн-формате. Система обеспечит прослеживаемость отходов, позволит регоператорам в автоматическом режиме передавать данные в государственную инфосистему учета отходов, наладить бизнес-процессы, сократить затраты, улучшить состояние контейнерных площадок.

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«Актуальность системы заключается в том, что она объединяет в себе многие продукты, которые в той или иной форме уже существуют на рынке, но являются, во-первых, не стандартизированными, во-вторых, больше приспособленными к нашей отрасли, чем разработаны специально для нее. Сегодняшний продукт — это, наверное, единственный сейчас софт, который изначально был разработан с учетом отраслевой специфики. Особенно важно, что он закрывает проблемы, которые для нас являлись системными и являются нерешенными. Хотел бы добавить, что это совместный продукт, который делает РЭО и группа „А.ПРО“. Мы в настоящий момент находимся уже в официальных правовых отношениях. И публично-правовая компания будет развивать своими ресурсами указанное программное обеспечение и в дальнейшем, фактически мы намерены сделать его определенным стандартом отрасли», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев на онлайн-совещании с регоператорами.

Система обеспечивает прослеживаемость отходов — от контейнерной площадки до либо сортировки, либо места размещения. РЭО внимательно следит на федеральном уровне за качеством оказываемой услуги. В рамках этой работы подготавливает рейтинги по субъектам относительно охвата, согласно показателям Федерального проекта по ТКО, и относительно качества. Указанная система позволяет значительно сократить объемы так называемого невывоза, то есть повысить качество оказываемой услуги.

Работа с платежами в системе. Начиная с 2019 года, с начала реформы по обращению с отходами, РЭО максимально внимательно следит за собираемостью платежей, возможностью работы с определенными категориями плательщиков, в первую очередь, с юридическими лицами. Указанные показатели напрямую влияют на качество оказываемых услуг, охват населения, возможность реализации в субъектах инвестпрограмм. В функционал системы входит автообнаружение тех, кто не заключил договор, автоинформатор о задолженности, возможность оплаты в личном кабинете отходообразователя, досудебные уведомления, формирование пакета документов для передачи в суд.

Помимо снижения доли невывоза отходов, платформа позволит эффективно планировать маршруты и добиться кратного сокращения времени работы логиста, проводить онлайн-мониторинг выполнения заданий по вывозу, ускорить реакции на инциденты.

Работа в системе позволит увеличить эффективность работы сотрудников, снизить ручную работу по формированию документов и отчетов. Система применяет алгоритмы при корректировке и планировании маршрутов, напоминает о сроках выполнения ключевых задач, отображает ключевые показатели эффективности отделов, демонстрирует решение всех задач в одном окне с интуитивно понятным интерфейсом.

«Указанный информационный продукт позволит уже вам для собственных целей повышать и контролировать эффективность работы как компании на соответствующем кластере, так и проверять соблюдение кипиай ваших сотрудников и эффективность их работы. Чтобы в случае, если мы совместными усилиями обнаруживаем срыв оказываемой услуги на территории какого-либо населенного пункта, мы точно могли идентифицировать проблему вплоть до конкретного сотрудника», — отметил Денис Буцаев.

В ходе ВКС представитель ООО «А.ПРО» Артем Седов рассказал о функционале системы. Она представляет собой единое облачное решение для большинства задач, зарегистрирована в реестре отечественного ПО, ежемесячно обновляется и получает новые функциональные возможности, устойчива к высоким нагрузкам. Все это устраняет зависимость от дорогостоящей IT-инфраструктуры.

«Сама АИС „А.ПРО“ построена на единой платформе. Она уже разработана, хотя само ядро платформы разрабатывается уже не один год. Над ней работают больше 100 сильных программистов, для региональных операторов это важно, потому что задачи, которые будут поступать, будут максимально быстро отрабатываться, а функционал, который всем необходим, они будут получать в кратчайшие сроки», — отметил Артем Седов.

Эффекты от внедрения системы — повышение эффективности работы регионального оператора на 20−30%, полный контроль за перемещением отходов, улучшение состояния контейнерных площадок, экономия до 20−25% для транспортировщика за счет оптимизации логистики, оптимизация маршрутов мусоровозов, снижение количества незаконных сделок, оперативный доступ к информации о качестве уборки маршрутов, данные о фактическом весе и объеме ТКО, автоматизация всех бизнес-процессов.

«Продукт, который мы продемонстрировали, поможет автоматизировать деятельность регоператоров, передавать все данные в автоматическом режиме, как субъекту, так и в государственную информационную систему. На ВКС мы презентовали подробно функционал системы, из чего состоит программный продукт, для чего какие показатели установлены. Чтобы воспользоваться системой, необходимо направить заявку в РЭО. Использование системы проходит на добровольной основе, она уже пользуется некоторой популярностью среди многих регоператоров», — сказал заместитель генерального директора по цифровизации Алексей Буров.

Автоматизированная информационная система «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «А.ПРО») была создана РЭО совместно с ООО «Большая Тройка».

Ранее на НМЭК РЭО заключил соглашение об информационном взаимодействии между Правительством Нижегородской области и ООО «А.ПРО». Мусоровозы области подключат к федеральной системе прослеживаемости в рамках внедрения системы «А.ПРО» в регионе.