Экология 26 апреля 2023, 09:33 РЭО: регоператоры начнут контролировать вывоз отходов через мобильное приложение

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Регоператор сможет в любой момент получать прогноз выполнения маршрутов на конец дня

Российский экологический оператор (РЭО) представил мобильное приложение для водителей мусоровозов. Оно позволит региональным оператором следить за вывозом отходов с контейнерных площадок в режиме реального времени. Приложение станет частью Автоматизированной информационной системы «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «А.ПРО»), созданную РЭО совместно с ООО «Большая Тройка».

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«Переход региональных операторов на работу в АИС позволит расширить существующий опыт и создать лучшее решение для достижения целей, поставленных в рамках реформы отрасли. Система даст новые возможности бизнесу работать эффективнее, а государству и гражданам получить прозрачный контроль процессов в отрасли обращения с ТКО, преследуя самые амбициозные и в тоже время, наиважнейшие гуманные цели — улучшение качества жизни граждан и окружающей среды и формирование экономики замкнутого цикла в стране. Для удобства водителей дополнительно было разработано мобильное приложение, в котором отображаются заказы, их изменения, маршруты», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Благодаря приложению региональный оператор в режиме реального времени сможет наблюдать за тем, как вывозятся отходы, и в любой момент получать прогноз выполнения маршрутов на конец дня. Приложение упрощает работу водителей: показывает последовательность выполнения заказов, обеспечивает связь с получателями, позволяет по клику перенести маршрут в навигатор, сообщает об изменении статусов заказов.

Фотофиксация процесса вывоза мусора с мобильного приложения позволит значительно снизить расходы оператора на выявление нарушений. Система позволит выявлять их самостоятельно при помощи искусственного интеллекта. Навалы мусора, неудовлетворительное состояние контейнерных площадок, дисбаланс количества контейнеров, недобросовестность подрядчиков теперь все это выявляется автоматически, массово, и без участия человека. Водителю же приложение подскажет, как правильно сделать фото, выбрав правильный ракурс и освещение, чтобы облегчить работу нейросети.

Региональный оператор отвечает за всю технологическую цепочку: сбор, транспортирование, накопление, обработку, утилизацию и захоронение отходов.

Он должен обеспечить проведение договорной компании, расчет оптимальных маршрутов и их соблюдение каждым транспортным средством, менеджмент и контроль. Чтобы помочь региональным операторам выполнить свои обязательства, РЭО и «Большая Тройка» создали свой продукт АИС «А.ПРО».

АИС «А.ПРО» предназначена для оптимизации процессов управления и обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Этот инновационный подход позволит не только улучшить экологические показатели, но и повысить экономическую эффективность в сфере утилизации отходов.

Система направлена на реализацию более экономичного и справедливого подхода к оплате услуг по обращению с ТКО, исходя из фактического объема вывоза отходов. Такой подход был поддержан Вице-премьером Российской Федерации, Викторией Абрамченко, во время ее выступления в Государственной Думе 19 апреля текущего года.

Благодаря тщательному учету вывозимых объемов, предоставленному системой АИС «А.ПРО», новый формат расчетов стал реалистичной перспективой для отрасли. Ожидается, что внедрение данного подхода приведет к значительным экономическим выгодам для всей отрасли.

В РЭО уверены, что система АИС «А.ПРО» станет ключевым инструментом в стимулировании эффективной и экологически чистой утилизации отходов, создавая условия для экономического роста и улучшения качества жизни граждан.

АИС «А.ПРО» — инструмент для поддержки бизнес-процессов регионального оператора или управляющей компании на полигоне или сортировочной станции. АИС «А.ПРО» уже успешно внедрена у многих региональных операторов, что позволяет быстро обмениваться данными как по принципу «снизу вверх» (от организаций к органам власти), так и обратно.

АИС «А.ПРО» охватывает всю деятельность оператора: от заключения договоров до назначения ежедневных задач водителям мусоровозов, автоматически прокладывая и оптимизируя маршруты с учетом количества отходов на объектах инфраструктуры.