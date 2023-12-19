Экология 19 декабря 2023, 15:12 РЭО: регоператоров начнут штрафовать на 150 тысяч рублей за невнесение данных в систему учета отходов РЭО

Читать 360tv в

Госдума приняла законопроект, согласно которому за невнесение данных в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) для регоператоров и муниципалитетов будут предусмотрены штрафы до 150 тысяч рублей.

Проект федерального закона № 330 760−8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Госдума рассматривала 14 декабря и приняла его во втором и третьем чтениях.

Реклама

«Законопроект вводит в статью 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях части 13 и 14. Они предусматривают административную ответственность за нарушение сроков или периодичности размещения информации, предоставления недостоверной информации в ФГИС УТКО. Это касается всех тех, кто обязан вносить информацию во ФГИС, регоператоров и операторов по обращению с ТКО, РЭО, должностных лиц органов власти субъектов РФ и муниципалитетов. ФГИС УТКО призвана сделать отрасль по обращению с отходами более прозрачной, что поможет принимать решения по ее развитию и формированию экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Законопроектом предусмотрены административные штрафы для хозяйствующих субъектов, чья деятельность связана с обращением с ТКО, должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

«Для должностных лиц хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по обращению с ТКО, штрафы составят от 3 тысяч до 6 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 70 тысяч рублей; для юридических лиц — от 70 тысяч до 150 тысяч рублей; для должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправления — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей», — сообщил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Такая административная ответственность будет применяться с 1 марта 2024 года.

К эксплуатации ФГИС УТКО РЭО приступил с 1 декабря. Приказ Минприроды № 919 устанавливает состав, сроки и периодичность размещения информации во ФГИС УТКО. Первично данные в систему должны быть внесены до 1 января 2024 года.