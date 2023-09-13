Экология 13 сентября 2023, 18:23 РЭО: регионы смогут оперативнее устанавливать нормативы накопления ТКО РЭО

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Представители Российского экологического оператора обсудили реализацию реформы отрасли по обращению с отходами на 15-й Юбилейной международной выставке «ВейстТек». В частности одной из тем стали недавние изменения в законодательство, которые позволят проводить расчеты по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в более сжатые сроки.

В частности руководитель департамента по работе с федеральной и территориальными схемами РЭО Игорь Дубовский сообщил о последних изменениях в законодательстве в части определения нормативов накопления ТКО. Правительство опубликовало Постановление от 26 августа 2023 № 1390, согласно которому нормативы можно будет устанавливать исходя из фактического образования.

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«Четыре сезона необходимо замерять количество отходов в различных муниципалитетах, затем все утвердить. Чтобы утвердить нормативы накопления, уходит минимум полтора года работы. С принятием Постановления субъекты РФ могут корректировать нормативы исходя из фактического образования отходов. Таким образом новый механизм предполагает проведение расчетов в более сжатые сроки в дальнейшем при корректировке по факту», — сказал он.

Руководитель проекта ЭТП Заур Абдурахимов представил Электронную торговую площадк у по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), а также подвел промежуточные итоги работы платформы за первый год. По его словам, она стала крупнейшей на российском рынке.

«Начиналось все с биржи вторсырья, была такая идея, но не было такого продукта на рынке. Мы взяли лучшие практики, как зарубежные, так и аналоги, которые уже существовали на рынке. И сегодня я могу заявить, что, проработав год, мы самая крупная площадка вторсырья в России. У нас около 1500 компаний, мы занимаем 70% рынка, то есть 70% утилизаторов — у нас на площадке. Порядка там 65−68% заготовителей и сортировщиков тоже на площадке. Весь крупный бизнес на площадке. Топ-100 компаний, о которых мы знаем, все зашли на площадку, потому что все поняли, что это лучший, а самое главное, удобный для отрасли инструмент», — отметил Абдурахимов.

Также на сессии выступил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

«Внедрение цифры в сфере обращения с отходами это еще и социально-значимый эффект. Обеспечивается прозрачность всей логистики. Здесь главное заслужить доверие граждан — мы должны понимать, например, куда увозят отходы, которые мы раздельно собрали. Или как оперативно реагирует регоператор на наши замечания», — отметил Исмаилов.