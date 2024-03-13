Экология 13 марта 2024, 14:07 РЭО: региональные правительства разместят на своих сайтах карту вторсырья «Уберу» РЭО

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Региональные органы власти поддержали инициативу Российского экологического оператора по размещению на своих ресурсах карты пунктов по приему вторсырья «Уберу».

«Особенно важным шагом стала возможность взаимодействия с пользователями по удобству работы с приложением и сайтом. Мы получили обратную связь и договорились о размещении интерактивных карт „Уберу“ на сайтах всех региональных правительств. Теперь еще больше активных граждан смогут найти пункты приема в конкретном городе или регионе наряду с другой полезной информацией. Мы продолжаем развивать приложение — в ближайшее время в нем появятся новые полезные функции, направленные на формирование экологической культуры и устойчивых экологических привычек в обществе», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Первыми, кто разместил информацию на административных сайтах, стали Ставропольский край, Волгоградская, Томская, Калужская области, Республика Крым, Администрация Иркутска. Остальные регионы также разместят на своих ресурсах карты.

Жители смогут получить подробную информацию о ближайших точках приема вторсырья, экоцентрах и фандоматах в своем городе, узнать информацию о принимаемом вторсырье. Также граждане могут получить бонусные баллы «Экойны» за активности, которые доступны в мобильном приложении.

«При разработке интерактивных карт приема вторсырья в рамках приложения „Уберу“ на первое место мы ставили удобство использования и доступность информации. Поэтому логично, когда человек получает всю информацию, в том числе то теме экологии в рамках своего городского портала», — пояснил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства во всех магазинах приложений: App Store, Google Play, Rustore, AppGallery. По работе приложения РЭО принимает обратную связь через Telegram-канал. Интерактивные карты с пунктами приема вторсырья можно найти на сайте вашего региона.

Проект, включающий в себя приложение с системой мотивации и сайт с картой пунктов приема вторсырья, запущен в ноябре 2023 года.