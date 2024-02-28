Экология 28 февраля 2024, 10:54 РЭО развеял миф о запрете пластика РИА «Новости»

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Ранее с пугающими заявлениями выступил писатель и журналист Сергей Минаев. На своем YouTube-канале «Минаев LIVE» 26 февраля он опубликовал выпуск, посвященный пластику и запрету на него. В Российском экологическом операторе сообщили, что в России пластик запрещать не собираются.

В выпуске Минаев говорит, что по подсчетам аналитиков, полный отказ от пластиковой упаковки увеличит цены на товары в продуктовых магазинах на 30−40%.

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«Однако это в корне неверная формулировка, потому что в России никто не собирается полностью отказываться от всех видов полимерной упаковки и никто не пропагандирует отказ от пластика. С 2024 года в стране наконец заработала реформа РОП (расширенная ответственность производителей), которая предполагает наращивание мощностей по переработке отходов, в том числе пластиковых. Никто не собирается менять производственные линии и переходить с пластика на стекло или бумагу», — сообщила пресс-служба РЭО.

Там добавили, что в России обсуждается запрет на одноразовые пластики, которые невозможно отобрать для переработки. К ним относятся одноразовые вилки и ложки, они слишком маленькие и, как правило, загрязнены. Из-за этого они отправляются на полигоны.

В РЭО считают, что такие предметы лучше заменить на изделия из растительных материалов, которые смогут разлагаться. На одноразовый пластик в России запрет пока также не введен.