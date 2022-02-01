Система аналитики отходов заработала в России

Российский экологический оператор завершил работу над созданием аналитической платформы, которая позволит проводить комплексный анализ данных в экологической отрасли, в том числе видеть дефицит мощностей в регионах, выявлять региональных операторов из зоны риска и прогнозировать массу образования твердых коммунальных отходов в субъектах РФ.

«РЭО внедрил аналитическую платформу в сфере обработки экологических данных. Специалисты ППК уже пользуются платформой. Благодаря ей мы можем проводить комплексный анализ данных в экологической отрасли, в том числе осуществлять анализ негативного воздействия отходов на особо-охраняемые природные территории (ООПТ), прогнозировать образование ТКО в конкретном регионе в зависимости от численности населения и введения в эксплуатацию жилых домов. Также система отображает дефицит мощностей по регионам, регоператоров, относящихся к зоне риска, а также риски для ООПТ в части размещения объектов инфраструктуры обращения с ТКО», — сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор».

Источник фото: телеканал «360»

Карта населенных пунктов с отображением дефицита мощностей объектов обращения с ТКО

«Аналитическая платформа включает в себя программные модули загрузки данных из различных внешних источников — отчетов региональных операторов, данных электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО. Кроме того, к платформе подключен сервис „РЭО Радар“, сообщения также автоматически подгружаются в систему. Загруженные данные представлены в виде динамической визуализации с использованием 3D-картографии, моделирования», — сказал заместитель генерального директора ППК РЭО Алексей Буров.

Источник фото: телеканал «360»

Анализ негативного воздействия отходов на ООПТ, где цвет означает заполненность объектов инфраструктуры, красный — более 80%, оранжевый — от 70 до 80%, желтый — от 30 до 70%, зеленый — менее 30%

Система также получает данные Росстата с сайта ведомства и Минприроды. Действующие и перспективные объекты обращения с ТКО в федеральной схеме также отображены в платформе. Особо-охраняемые природные территории нанесены на специальную карту, что позволяет анализировать возможное негативное воздействие на них в сфере обращения с ТКО.