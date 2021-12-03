РЭО разработал методичку для магазинов по экологичной упаковке продуктов

Российский экологический оператор направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) письмо с рекомендациями более экологичного использования упаковки. Ритейлерам и сервисам доставки предлагается перейти на многоразовую тару, сократить вес упаковки, а потребителей поощрять за использование собственной многоразовой тары.

«В России в год образуется около 60 миллионов тонн ТКО, из которых до 50% — это упаковка. Большинство отходов, к сожалению, захоранивается на полигонах. Чтобы уменьшить объемы отходообразования, помимо прочего, РЭО рекомендует переходить на многоразовую и перерабатываемую упаковку. Для этого ППК разработана подробная методика использования упаковки. Защита товара перестала быть единственной функцией упаковки, маркетинг приводит к усложнению дизайна упаковки, а быстрый ритм жизни и новая реальность, связанная с ограничениями из-за пандемии коронавируса, к потреблению „на ходу“, „с собой“, переходу к онлайн-торговле. В нашей методике подробно описано, на какую более экологичную упаковку стоит перейти. Например, гражданам не стоит покупать овощи и фрукты в отдельных упаковках, лучше брать с собой мешочки для них, а магазинам следует перейти на мономатериалы, для каких-то товаров использовать дозаторы и многоразовую тару», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

По экспертным оценкам РЭО, благодаря методике возможно будет сократить в два раза отходообразование упаковки, то есть на 15 миллионов тонн. Это позволит уменьшить тариф для населения на 66 миллиардов рублей в год. Сейчас население платит по коммунальной услуге за вывоз отходов около 190 миллиардов рублей. Впоследствии снижение захоронения и объемов отходообразования позволит сократить расходы бюджетных средств на рекультивацию полигонов на 2,25 миллиарда рублей.

Как готовилась методика?

РЭО изучил практики, внедренные компаниями, а также нормативные акты, документы по стандартизации, санитарно-эпидемиологические требования и правила (Технический регламент Таможенного союза, Федеральный закон № 89-ФЗ, СанПиНы, ГОСТы, стандарты ISO).

Для кого рекомендации?

Для магазинов, торговых сетей, онлайн-рителейров, сервисов доставки, частных предпринимателей в сфере торговли.

«Субъектам предпринимательской деятельности рекомендуется принимать все меры для исключения из оборота на территории Российской Федерации упаковки, не соответствующей требованиям настоящих Методических рекомендаций», — говорится в документе.

На какую упаковку распространяются рекомендации?

На все типы упаковки, включая металлическую, полимерную, бумажную и картонную, стеклянную, деревянную, из комбинированных и текстильных материалов.

Исключение: упаковка товаров медицинского назначения.

Как снизить объемы отходов упаковки?

Чтобы снизить образование отходов транспортной упаковки рекомендуется:

— отдавать предпочтение многоразовой, возвратной транспортной упаковке, либо упаковке из мономатериала, подлежащего переработке;

— сокращать слои и количество упаковки, отказываться от лишних элементов упаковки (пленки и этикетки);

— сокращать вес упаковки и избегать пустоты при укладке товаров в транспортную упаковку;

— предусмотреть возможность уменьшения количества, слоев и компонентов упаковки;

— отказаться от прокладок и вкладышей из вспененного полистирола и измельченного пенопласта, одноразовых коробов из пенопласта, а также прокладок из измельченной бумаги.

Пищевую продукцию, без упаковки производителя и которую не требуется мыть и термически обрабатывать, рекомендуется продавать через торговые аппараты и дозирующие устройства без контакта потребителя с продукцией.

Сезонные овощи и фрукты — продавать без пластиковой упаковки.

Следует стимулировать покупателей к:

— к использованию многоразовой упаковки, в том числе при помощи инструментов залоговой стоимости;

— к отказу от одноразовых пакетов в пользу альтернативных многоразовых изделий;

— к использованию собственной многоразовой тары и упаковки, в том числе ланч-боксы, термосы, многоразовые кружки.

Какая упаковка более экологичная?

Во-первых, в одном изделии должно быть использовано минимум различных типов материалов, а лучше использовать мономатериалы, которые утилизируются на территории Российской Федерации.

Во-вторых, конструкция и дизайн упаковки должны позволять оптимизировать расходы на ее накопление, сбор, транспортирование, обработку и утилизацию после использования потребителями.

В-третьих, упаковка и все ее компоненты должны содержать маркировку с кодами переработки (Петля Мебиуса). Это необходимо для более легкого накопления, сбора, обработки и утилизации упаковки. Маркировка должна быть прочной, стойкой к истиранию и долговечной, должна содержать цифровой код и (или) буквенное обозначение (аббревиатуру) материала, из которого изготавливается упаковка.

От какой упаковки рекомендуется отказаться?

Бег-ин-Боксы, дойпаки, флоупаки, кувшин с надувной ручкой, непрозрачные и цветные ПЭТ-бутылки, подложки из вспененного полистирола, пластиковые контейнеры-ракушки, саше-пакеты, яичная упаковка из полистирола, блистеры (исключение: лекарства), реторт-пакеты, пластиковые ведра для пищевых продуктов, пластиковые сумки-сетки для овощей и фруктов, пакеты и пленки толщиной менее 50 мкм, ложементы из пенопласта — для всех вышеперечисленных изделий в методике предлагаются альтернативные более экологичные варианты.

Приоритет при выборе упаковки:

1) многоразовая упаковка;

2) упаковка, изготовленная из одного материала;

3) упаковка, изготовленная из комбинированных материалов;

4) упаковка, изготовленная из материалов, не рекомендуемых к использованию в соответствии с настоящей методикой.

Как экологически просвещать покупателей?

Важно, чтобы люди знали, как создавать меньше отходов в повседневной жизни. Это возможно, в том числе, за счет покупок с минимумом упаковки или вовсе без нее. Для этого покупателей необходимо стимулировать и побуждать:

— брать в магазин сумку, многоразовые банки и сетки;

— использовать собственную многоразовую тару и упаковку, в том числе ланч-боксы, термосы, многоразовые кружки;

— при покупке и транспортировке фруктов, овощей, хлебобулочных изделий и других продуктов, которые часто предлагаются оптом, отказываться от одноразовой упаковки (альтернатива: многоразовые сетки, емкости и мешки);

— переходить к многоразовой упаковке для напитков, химических и моющих средств;

— избегать дополнительно упакованных продуктов, например, свеженарезанных фруктов;

— вместо порционных продуктов приобретать большие партии и разделять их на порции дома.