Экология 29 марта 2024, 09:22 РЭО разработал концепцию по минимизации отходов в России РЭО

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Российский экологический оператор разработал проект Концепции по минимизации образования отходов в Российской Федерации, включающий в себя продление жизненного цикла товаров, сокращение объемов просрочки, введения навыков мелкого ремонта на уроках труда в школах и шеринг среди граждан. Проект Концепция впервые представлен 21 марта на заседании общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Помимо огромной работы по формированию экономики замкнутого цикла в части вовлечения отходов в оборот, РЭО предлагает ряд мероприятий по предотвращению образования отходов. Для этого необходимо организовать взаимодействие государства, бизнеса и населения. Благодаря реализации мероприятий по снижению образования отходов мы сможем добиться как экономических, так и экологических эффектов, заключающихся в сохранении природных ресурсов и снижении негативного влияния на окружающую среду. Проект Концепции по минимизации образования отходов в РФ был вынесена на обсуждение с бизнес-сообществом и общественностью. Этой концепцией мы хотим показать правительству, какие необходимо реализовать меры для того, чтобы отходы вообще не образовывались», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В Концепцию вошли пять основных направлений для минимизации отходов: продление жизненного цикла товаров; поэтапный отказ от одноразовых товаров и упаковки в пользу многоразовой альтернативной продукции; развитие систем совместного использования вещей (шеринг); сокращение объемов пищевой продукции с истекшим сроком годности; популяризация ответственного использования, в том числе в рамках образовательных программ.

«Сокращение объема пищевой продукции: кроме предложений о том, как перерабатывать просрочку, в нашей концепции мы задаемся вопросом — как сделать так, чтобы просрочки изначально было как можно меньше. В части повышения ответственного потребления очень большую роль играет система образования, потому что экологическую культуру очень сложно формировать у взрослых, проще делать это со школы. Поэтому мы предлагаем включить в учебную программу уроки труда, на которых детей можно обучить мелкому ремонту одежды, мебели, хозяйственного инвентаря и иной продукции», — добавил Денис Буцаев.

РЭО также предлагает расширить на всю страну систему предварительного заказа горячего питания для учащихся, которая успешно реализуется в Москве. Повсеместное поэтапное внедрение практического опыта Москвы в другие субъекты Российской Федерации, наряду с иными положительными эффектами, будет способствовать сокращению образования пищевых отходов.

Еще одно предложение РЭО направлено на снижение пластиковых отходов. Для этого предприятия сферы обслуживания необходимо стимулировать к внедрению информационных решений, позволяющих отказаться от использования пластиковых бонусных карт и бумажных кассовых чеков.

«Сейчас это рабочая версия документа, которая будет дополняться предложениями по разным отраслям. Большой упор мы сделали на снижение образования отходов, относящихся к компонентам твердых коммунальных отходов (ТКО) и отходов от использования товаров, основной уклон на рациональное использование товаров потребления. Но здесь же можно смотреть и в сторону уменьшения образования производственных отходов, чтобы не образовывались те или иные виды промышленных отходов. Также обсудим с бизнесом и будем ждать от них предложения по стимулированию перехода к ответственному производству», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

В апреле РЭО планирует направить Концепцию в федеральные органы исполнительной власти на согласование. До конца года она должна быть утверждена Правительством. После этого будет разработана и утверждена дорожная карта, в которой зафиксируют конкретные мероприятия и сроки их исполнения.

Мероприятия по подготовке и утверждению Концепции проводятся в соответствии с федпроектом «Экономика замкнутого цикла».