Экология 24 апреля 2023, 14:15 ГОСТ по производству альтернативного топлива из ТКО разработали в России

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Он устанавливает методические рекомендации по подготовке альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов (ТКО).

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Рсстандарт) зарегистрировало ГОСТ Р 70719-2023, разработанный Российским экологическим оператором.

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«Разработкой национальных стандартов, учитывающих минимальные требования к обращению с отходами, РЭО занялся еще в 2020 году. Накануне Росстандартом были зарегистрированы три ГОСТа. Один из них называется „Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методические рекомендации по подготовке альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов. Основные требования“. Работа по разработке национальных стандартов направлена на достижение показателей национального проекта „Экология“», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Настоящий стандарт распространяется на пригодные для подготовки альтернативного топлива фракции ТКО, образовавшиеся после извлечения из них максимально возможного количества вторичных ресурсов на объектах обработки ТКО — остатки сортировки ТКО. ГОСТ также распространяется на прочие неопасные отходы, добавляемые в вышеназванные фракции ТКО для повышения калорийности топлива (в том числе шины, пластики, отходы дерева и др.).

Стандарт не распространяется на приготовление альтернативного топлива из отходов, отличных от ТКО, если в их состав не входят фракции ТКО, образовавшиеся после извлечения из них максимально возможного количества вторичных ресурсов на объектах обработки ТКО.

«ГОСТ предназначены для конкретизации требований к деятельности по созданию (строительству) и последующей эксплуатации новых, либо модернизации и (или) реконструкции и последующей эксплуатации существующих объектов обращения с ТКО, для обеспечения достижения целей, предусмотренных

федеральным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Всего совместно с ФГАУ «НИИ „ЦЭПП“ РЭО разработал 3 стандарта, на их базе Росстандартом были утверждены 3 ГОСТа», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Введение в действие ГОСТа — 1 июня 2023 года.