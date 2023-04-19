Экология 19 апреля 2023, 15:19 РЭО разработал ГОСТ по обработке твердых коммунальных отходов

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Он устанавливает методологию по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО).

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Рсстандарт) зарегистрировало ГОСТ Р 70 717−2023, разработанный Российским экологическим оператором.

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«С 2020 года РЭО занимается разработкой национальных стандартов, которые учитывают минимальные требования по обращению с отходами. Одним из стандартов стал ГОСТ „Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Обработка твердых коммунальных отходов для подготовки к дальнейшей утилизации. Общие требования“. Применение стандарта обеспечит выделение из ТКО максимально возможного количества видов отходов, пригодных для дальнейшей утилизации, обработку ТКО, которые образуются при раздельном или совместном накоплении. Работа по разработке национальных стандартов направлена на достижение показателей нацпроекта „Экология“», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Кроме того, ГОСТы, разработанные РЭО, обеспечат применение наилучших доступных технологий (НДТ) в области обращения с ТКО и технических решений, обеспечивающих бесперебойную работу мусоросортировочных комплексов. К таким решениям относятся взаимозаменяемость линий обработки ТКО, применение резервных источников энергоснабжения, применение автоматических систем аварийной остановки и диагностики производственных линий.

«В течение 2020−2021 годов РЭО разработаны 3 технологических стандарта, включающие 20 стандартизированных технологических решений по обработке и утилизации ТКО. В течение 2022 года РЭО совместно с техническим секретариатом технического комитета по стандартизации «Отходы и вторичные ресурсы» ТК-231 — ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» проведена работа по разработке и подготовке к утверждению 3 ГОСТов на базе разработанных стандартов РЭО», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

ГОСТ Р 70 717−2023 распространяется на ТКО и устанавливает методологию применения технологий их обработки в целях подготовки к дальнейшей утилизации, введение в действие ГОСТа — 1 июня 2023 года.