Экология 20 апреля 2023, 12:00 РЭО разработал экостандарт форумов

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В 2023 году будет охвачено 25 форумов Росмолодежи

Российский экологический оператор и волонтеры-экологи «Делай!» совместно разработали стандарт по экологизации форумов Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В 2023 году форумы Росмолодежи пройдут под девизом экологизации.

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«Второй год подряд РЭО и „Делай!“ выступают сквозными экологическими партнерами линейки форумов Росмолодежи. За прошедший год экологизированы были 18 событий крупных мероприятий. Планируется, что в 2023 году будет охвачено 25 форумов Росмолодежи. Чтобы мероприятия проходили по-настоящему экологично, РЭО» совместно с «Делай!» разработал стандарт по экологизации событий. Эта инструкция поможет организаторам проводить массовые мероприятия без вреда для окружающей среды», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

12 апреля Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) дало старт обновленной линейке форумов 2023 года. Стандарт по экологизации форумов, разработанный волонтерами-экологами «Делай!» и РЭО, был представлен на открытии сезона. Также о стандарте было рассказано на «Мастерской сотрудничества», это образовательная программа для дирекций молодежных форумов платформы Росмолодежь.События. Мероприятие стартовало 17 апреля в Подмосковье на базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«В прошлом году было проведено множество событий как окружного, так и всероссийского масштаба. Для участников были организованы просветительские мастер-классы, воркшопы, деловые игры и кейс-чемпионаты, внедрен раздельный сбор отходов на территории форумов. Но важно установить критерии, которые позволят максимально экологично проводить события, снижать углеродный след мероприятия, антропогенную нагрузку, а также прививать участникам экопривычки и делать их приверженцами осознанного потребления», — подчеркнул PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

По итогам сезона будет составлен рейтинг экологичности среди форумов Росмолодежи: команда волонтеров-экологов проведет серию выездных аудитов на площадки форумов в рамках экостандарта, после чего каждому форуму будут начисляться баллы согласно специальному чек-листу. А уже по завершению формного сезона будет составлен рейтинг экологичности среди прошедших мероприятий.

«Сегодня организаторы озабочены вопросом экологичности действий при подготовке и проведении мероприятий. Но зачастую им не хватает экспертности для грамотной экологизации. Наш экостандарт поможет решить эту проблему: мы организуем раздельный сбор отходов на площадке, проведем ответственные закупки и разработаем программу по экопросвещению участников», — представил обновления экологизации на «Мастерской сотрудничества» на базе Мастерской управления «Сенеж» руководитель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» и молодежных проектов РЭО Андрей Руднев.

Больше полезной информации для участников форумов, кейсы прошлого года и подробностей об экостандарте можно найти на сайте проекта.