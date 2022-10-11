РЭО разработает стимулы для переработки текстиля в России | 360°

Экология 11 октября 2022, 16:38 Поделиться Telegram

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Viber РЭО разработает стимулы для переработки текстиля в России

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Российский экологический оператор приступил к разработке нормативного регулирования сферы переработки отходов текстиля. Об этом сообщили представители компании на Российском экологическом форуме.

«Если мы говорим о сфере переработки текстиля в России, то по всей стране действует менее 50 компаний-переработчиков, мощности у них небольшие. Для сравнения — в год в России образуется 1,9 млн тонн отходов текстиля, а мощностей для их утилизации — всего 18 тысяч тонн. В итоге в нашей стране перерабатывается менее 1% образующихся отходов текстиля. В РЭО работают над регулированием обращения с отдельными видами отходов, к которым в частности относится текстиль. Для начала нужно создать инфраструктуру, для того чтобы люди знали, куда нести отходы текстиля. РЭО как раз занимается разработкой такого регулирования», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Необходимо развитие экономических стимулов по организации сбора и утилизации текстильных отходов. Одним из возможных вариантов является совершенствование механизмов расширенной ответственности производителя (РОП). Важно наладить администрирование и исключить возможность ухода от ответственности производителей и импортеров таких товаров.

«Например, чтобы в магазинах появились контейнеры для сбора одежды, чтобы собранная одежда правильным образом перерабатывалась, чтобы для этого существовали экономические стимулы и бизнес вовлекался в этот процесс. Это то, чем сейчас занимается наша компания. В первую очередь — нормативные условия. Во вторую — экономические стимулы», — сказал директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин, выступая на сессии «Текстиль: экологическая ответственность бизнеса».

Российский экологический форум проходит 10—11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступил Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить РЭО. В рамках недели по всей стране также пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.

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