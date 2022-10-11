РЭО разработает стимулы для переработки текстиля в России | 360°

Все новости

Подмосковье

11 октября 2022, 17:42

Общественный транспорт Подмосковья подготовят к зиме до конца октября

Происшествия

11 октября 2022, 17:41

Обстрел подстанции со стороны ВСУ оставил без света 2000 жителей Белгородской области

Реклама

Подмосковье

11 октября 2022, 17:33

Более 150 тысяч человек приняли участие во встречах и концертах ко Дню пожилого человека в Подмосковье

Спецоперация

11 октября 2022, 17:29

Канада обучит в Польше украинских военных

Важное

11 октября 2022, 17:22

«Молчали бы лучше». Захарова отреагировала на заявления Британии о военных преступлениях

Подмосковье

11 октября 2022, 17:21

Доля привлеченных Подмосковьем инвестиций выросла на 9,3% за первое полугодие

Подмосковье

11 октября 2022, 17:17

Лучшую бригаду скорой помощи выбрали в Подмосковье

Эксклюзив

11 октября 2022, 17:17

Собиравшего деньги под предлогом помощи беженцам Донбасса задержали в Татарстане

Спецоперация

11 октября 2022, 17:10

Захарова уличила Канаду в поощрении террористических атак со стороны Украины

Экология

11 октября 2022, 16:38

РЭО разработает стимулы для переработки текстиля в России

Читать 360tv в

Российский экологический оператор приступил к разработке нормативного регулирования сферы переработки отходов текстиля. Об этом сообщили представители компании на Российском экологическом форуме.

«Если мы говорим о сфере переработки текстиля в России, то по всей стране действует менее 50 компаний-переработчиков, мощности у них небольшие. Для сравнения — в год в России образуется 1,9 млн тонн отходов текстиля, а мощностей для их утилизации — всего 18 тысяч тонн. В итоге в нашей стране перерабатывается менее 1% образующихся отходов текстиля. В РЭО работают над регулированием обращения с отдельными видами отходов, к которым в частности относится текстиль. Для начала нужно создать инфраструктуру, для того чтобы люди знали, куда нести отходы текстиля. РЭО как раз занимается разработкой такого регулирования», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Реклама

Необходимо развитие экономических стимулов по организации сбора и утилизации текстильных отходов. Одним из возможных вариантов является совершенствование механизмов расширенной ответственности производителя (РОП). Важно наладить администрирование и исключить возможность ухода от ответственности производителей и импортеров таких товаров.

«Например, чтобы в магазинах появились контейнеры для сбора одежды, чтобы собранная одежда правильным образом перерабатывалась, чтобы для этого существовали экономические стимулы и бизнес вовлекался в этот процесс. Это то, чем сейчас занимается наша компания. В первую очередь — нормативные условия. Во вторую — экономические стимулы», — сказал директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин, выступая на сессии «Текстиль: экологическая ответственность бизнеса».

Российский экологический форум проходит 10—11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступил Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить РЭО. В рамках недели по всей стране также пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама