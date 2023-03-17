Экология 17 марта 2023, 13:10 РЭО разработает схему обращения с отходами в Запорожской области

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Российский экологический оператор и Министерство природных ресурсов и экологии Военно-гражданской администрации Запорожской области подписали дорожную карту по разработке территориальной схемы обращения с отходами и концепции развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории области.

«Подписали дорожную карту, в рамках которой в настоящее время осуществляется сбор и верификация информации, необходимой для разработки территориальной схемы и концепции развития отрасли обращения с ТКО. В том числе идет сбор данных о нахождении источников образования и объемах ТКО, действующих и перспективных объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО. Также прорабатываются варианты строительства современных комплексов по обращению с отходами около городов Мелитополь и Бердянск. Данные объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2026–2027 годах», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В соответствии с территориальной схемой будет определено, каким образом вывозить отходы и куда, сколько требуется объектов размещения, будет посчитан объем ТКО, образуемый населением.

Кроме того, к 2028 году в Мариуполе планируется построить экопромышленный парк (ЭПП) с заводами по переработке строительных и медицинских отходов. На первом этапе мощность объекта составит 120 тысяч тонн, далее будет увеличена до 170 тысяч тонн. РЭО прорабатывает основные технологические решения и варианты предоставления мер поддержки проекту.