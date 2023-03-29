Экология 29 марта 2023, 16:15 РЭО разработает схему обращения с отходами в Запорожской области

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Российский экологический оператор и Министерство природных ресурсов и экологии Департамента по военным и гражданским делам Запорожской области подписали дорожную карту по разработке территориальной схемы обращения с отходами и концепции развития твердых бытовых отходов (ТКО) управленческой отрасли региона.

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«Мы подписали дорожную карту, в рамках которой в настоящее время реализуются концепции по сбору и проверке информации, необходимой для разработки территориального плана, и для развития отрасли обращения с ТБО. ТКО, сбор данных о существующих и перспективных объектах по переработке, захоронению, обезвреживанию и обезвреживанию ТБО, а также модернизации вблизи городов Мелитополь и Бердянск.Прорабатываются варианты строительства значимых объектов обращения с отходами, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2026–2027 годах», — сказал директор РЭО Денис Буцаев.

В территориальных планах определяется, как будут вывозиться отходы, рассчитывается, где и в каком количестве необходимо жилье, а также количество твердых бытовых отходов, образующихся у населения.

Кроме того, к 2028 году планируется построить Экопромышленный парк (ЭПП) в Мариуполе с заводом по переработке строительных и медицинских отходов. Первоначальный объем производства составит 120 000 тонн, а позже он будет увеличен до 170 000 тонн. REO работает над ведущими техническими решениями и опциями для поддержки ваших проектов.