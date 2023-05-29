Экология 29 мая 2023, 13:46 РЭО разработает методологию оценки массы образования ТКО в регионах

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Новый метод определения норматива накопления ТКО, предлагаемый РЭО, будет происходить без замеров — на основании сравнительного анализа.

Российский экологический оператор актуализирует справочник нормативов накопления, который позволит привести к единообразию расчеты регионов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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«РЭО планирует провести работу по формированию показателей для расчета нормативов накопления ТКО методом сравнительного анализа для субъектов РФ, а также разработать методологию оценки массы образования ТКО в регионах. Применение методов эконометрического анализа позволит определить факторы, влияющие на образование отходов, а также максимально объективно оценить уровень генерации отходов отдельными категориями потребителей и массу образования ТКО в целом по регионам», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Новый метод расчета позволит привести к единообразию расчеты регионов, сократить длительность установки нормативов. Данные в нем будут основываться на статистическом анализе замеров 50 регионов с учетом поправок на численность населения, благосостояние и т. д. Чтобы исходные данные имели более высокое качество, предлагается ввести обязательную процедуру фото- и видеофиксации при проведении замеров.

«Базой для соответствующих разработок являются замеры образования ТКО, проведенные в субъектах РФ для установления нормативов накопления ТКО. В целом актуализированный справочник позволит оперативно „исправить“ некорректно рассчитанные нормативы и установить нормативы более чем для 40 категорий образователей отходов», — добавил заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Минприроды России совместно с РЭО разработало проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий возможность оперативно устанавливать нормативы накопления ТКО без проведения замеров — методом сравнительного анализа.