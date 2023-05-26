Экология 26 мая 2023, 15:10 РЭО разработает единую систему мониторинга обращения с ТКО

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Российский экологический оператор приступил к разработке единой информационной системы мониторинга за обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая позволит обеспечить прослеживаемость отходов и выявление нарушений на всех этапах жизненного цикла ТКО — от сбора и транспортирования до обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения.

«Система обеспечит мониторинг за эксплуатацией объектов инфраструктуры, а также сможет прогнозировать и предупреждать о негативных ситуациях, связанных с обращением с ТКО на территории России. Единая система мониторинга в качестве источников данных будет использовать Государственные информационные системы, спутниковые снимки, данные термических точек, открытых источников и специализированных систем для сопоставления, анализа и представления информации на единой платформе», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Ключевой особенностью системы станет обработка и сопоставление информации с использованием средств искусственного интеллекта.

«Нам предстоит создать новый, прорывной продукт на основе наших разработок, и имеющихся российских систем, который будет обеспечивать открытость информации и оперативный доступ к реальной текущей ситуации, и к прогнозам на всех этапах жизненного цикла ТКО в России», — сообщил заместитель генерального директора РЭО Алексей Буров.