Экология 27 января 2023, 20:40 РЭО разработает дорожную карту по переработке текстиля

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Старую одежду можно перерабатывать не только в ветошь, рассказали в РЭО.

Российский экологический оператор приступил к разработке дорожной карты по отходам текстиля, в рамках которой предлагает определиться с требованиями по процессу утилизации таких отходов в России. Во время публичной дискуссии на выставке Polymer Plaza, Recycling Solutions представители РЭО рассказали о возможностях переработки старой одежды не только в ветошь.

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«Большая работа продолжается по направлению отходов от использования товаров, в последнее время много стали говорить про текстиль. Как организовать систему сбора таких отходов, ведь большая часть из них может быть переработана. Но также РЭО заинтересован в развитии высокотехнологичных производств по утилизации текстиля. Чтобы процесс не ограничивался сортировкой с направлением в „секонд хэнды“ и порубкой на ветошь. Мы смотрим в сторону развития производства как регенерированного волокна, так и продукции из него, а также продуктов целлюлозы. Для этого, конечно, необходимо проделать большую работу в части установки требований к утилизации. РЭО сейчас разрабатывает дорожную карту, которая будет направлена в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации, а также в отраслевые союзы и ассоциации», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Дорожная карта, разрабатываемая РЭО, предполагает регулирование в части установления в том числе и требований к самому процессу утилизации текстиля, отметил директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.

«Речь идет как о требованиях к производству, так и к самому процессу, его глубине. Хочу отметить, что проект дорожной карты по готовности в обязательном порядке будет направлен на рассмотрение нашим отраслевым союзам и ассоциациям, заинтересованным организациям, а полученные предложения также будут проработаны и учтены. Рассчитываем, что дорожная карта будет рассмотрена отраслью и принята уже во 2 квартале текущего года», — сказал он.

В дорожной карте РЭО затрагивает несколько блоков регулирования: совершенствование учета выпущенных в оборот текстильных товаров, подлежащих расширенной ответственности производителей (РОП), совершенствование регулирования в части возможности легальных утилизаторов участвовать в системе РОП, а также добавление кодов ФККО для текстильных отходов, работа над увеличением норматива утилизации и ставки экосбора по группам текстиля.

В дорожную карту также войдут такие направление, как стимулирование развития инфраструктуры сбора, в том числе установление требований к контейнерам и местам их установки, изменения в документы технического и санитарно-эпидемиологического регулирования, а также мероприятия по популяризации рационального использования и обращения с отходами текстиля.

Еще один блок дорожной карты предполагает регулирование в части стимулирования спроса на текстильное вторичное сырье и продукцию произведенную из него. В 2022 году Правительство РФ утвердило отраслевую программу «Применения вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». Она также предусматривает мероприятия, направленные на вовлечение в производство текстильного вторичного сырья, прежде всего, через документы технического регулирования и стандартизации.