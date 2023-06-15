Экология 15 июня 2023, 18:29 РЭО разместил облигации на 4,4 млрд рублей

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Средства направят на создание мусороперерабатывающего завода в Петербурге

Российский экологический оператор разместил облигации серии 05-КИ и 06-КИ на сумму 4,4 млрд рублей. Льготный заем был предоставлен Невскому экологическому оператору, реализующему проект по созданию объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Санкт-Петербурге — КПО «Волхонка».

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«14 июня состоялось размещение 2 выпусков облигаций РЭО на сумму 4,4 млрд рублей. Невскому экологическому оператору были представлены займы из средств, привлеченных в результате размещения. НЭО реализует проект по строительству комплексного объекта переработки отходов „Волхонка“, который позволит приблизить Санкт-Петербург к выполнению показателей по 100% обработке отходов и снижению захоронения отходов в два раза», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Общая мощность КПО «Волхонка» составит 200 тысяч тонн обработки ТКО и 116,82 тысяч тонн утилизации ТКО. Объект будет введен в эксплуатацию до конца 2023 года.

«Размещение прошло в один день. Два выпуска в полном объеме выкупил Сбер», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.