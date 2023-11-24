Экология 24 ноября 2023, 09:25 РЭО разместил облигации на 3,5 млрд рублей РЭО

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Российский экологический оператор разместил облигации на сумму 3,518 млрд рублей. Льготный заем предоставили ООО «СтройСельхозГарант» на создание комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Липецкой области.

«Размещение девятого выпуска облигаций РЭО на 3,518 млрд рублей состоялось 23 ноября 2023 года. Привлеченные в результате размещения средства будут переданы регоператору Липецкой области для создания нового объекта обращения с ТКО мощностью 200 тысяч тонн. Благодаря этому проекту регион достигнет показателей по 100% обработке отходов и снижению захоронения отходов в два раза, которые необходимо выполнить согласно нацпроекту „Экология“», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Проект «Экотехнопарк Липецкого района» реализуется на основе концессионного соглашения, заключенного компанией «СтройСельхозГарант» с Правительством региона.

«Общая стоимость проекта оценивается 3,702 млрд рублей. Выпуск в полном объеме выкупил РСХБ (Россельхозбанк) за один день. В рамках субсидии РЭО может компенсировать расходы на выплату купона в размере 90% от ключевой ставки и финансировать до 95% от стоимости проекта», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Новый объект будет принимать ТКО от Липецка и районов Липецкий, Задонский и Хлевенский. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.