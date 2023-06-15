Экология 15 июня 2023, 19:49 РЭО разместил облигации на 11,3 млрд рублей

Читать 360tv в

Финансовую поддержку получили объекты обращения с ТКО мощностью 1,56 млн т

Российский экологический оператор оказал меру поддержки инфраструктурным проектам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в виде предоставления займа за счет средств от размещения облигаций на сумму 11,3 млрд рублей. Размещение облигаций состоялось 15 июня 2023 года.

Реклама

«Средства от размещения облигаций РЭО будут направлены на поддержку и модернизацию действующих объектов группы компаний „Ситиматик“ общей мощностью 1,56 млн тонн в год. Это позволит увеличить выборку вторичных материальных ресурсов до 10−21% от входящего потока ТКО и обеспечить стабильную и эффективную работу мусоросортировочных комплексов компании в шести регионах страны», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.