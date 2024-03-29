Экология 29 марта 2024, 11:41 РЭО разместил на сайте раздел о Консорциуме по экономике замкнутого цикла РЭО

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Российский экологический оператор добавил на свой сайт раздел о Консорциуме по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.

«В 2021 году мы основали Консорциум, чтобы переход к экономике замкнутого цикла получил качественное научно-методологическое сопровождение. В его состав входят уже более 40 участников, включая представителей научного сообщества, ведущих вузов России, бизнес-сектора, предприятий промышленности и сферы обращения с отходами. Совместно мы не только готовим квалифицированных специалистов в сфере экономики замкнутого цикла, но также привлекаем лучших ученых для исследований, внедряем инновационные технологии, помогаем выпускникам, педагогическому и научному сообществу», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Раздел, посвященный Консорциуму, содержит всю основную информацию о его деятельности.

Цифровая среда Консорциума продолжит развиваться, впереди — создание единого цифрового каталога образовательных продуктов Консорциума.

Членами Консорциума являются 23 вуза, 4 профильные научные организации, 15 предприятий реального сектора и 2 банка.