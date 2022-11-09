РЭО разъяснит ценообразование тарифов в сфере ТКО | 360°

Экология 09 ноября 2022, 14:14 РЭО разъяснит ценообразование тарифов в сфере ТКО

Читать 360tv в

Как формируются тарифы за вывоз отходов, как из-за одного изменения в законе удастся строить больше заводов по компостированию и что происходит с тарифом, пока идет смена регионального оператора? Эти и другие вопросы можно будет задать во время вебинара Российского экологического оператора на тему ценообразования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Вебинар «Основы ценообразования: учет расходов на компостирование отходов» проводит заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексей Макрушин.

Реклама

Реклама

Трансляция пройдет на YouTube-канале Российского экологического оператора 11 ноября в 13:00. Посмотреть вебинар и оставить вопросы в чате сможет любой желающий. По завершении запись вебинара будет опубликована на канале РЭО.

Трансляция будет доступна по ссылке на канале РЭО.