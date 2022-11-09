РЭО разъяснит ценообразование тарифов в сфере ТКО | 360°

09 ноября 2022, 14:14
РЭО разъяснит ценообразование тарифов в сфере ТКО
Как формируются тарифы за вывоз отходов, как из-за одного изменения в законе удастся строить больше заводов по компостированию и что происходит с тарифом, пока идет смена регионального оператора? Эти и другие вопросы можно будет задать во время вебинара Российского экологического оператора на тему ценообразования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Вебинар «Основы ценообразования: учет расходов на компостирование отходов» проводит заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексей Макрушин.
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Трансляция пройдет на YouTube-канале Российского экологического оператора 11 ноября в 13:00. Посмотреть вебинар и оставить вопросы в чате сможет любой желающий. По завершении запись вебинара будет опубликована на канале РЭО.
Трансляция будет доступна по ссылке на канале РЭО.
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