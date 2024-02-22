Экология 22 февраля 2024, 17:48 РЭО разъяснил правила включения утилизаторов отходов в реестр РОП РЭО

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Российский экологический оператор приступил к формированию реестра утилизаторов, который будет создан в рамках обновленного механизма расширенной ответственности производителей (РОП), и дал разъяснения для компаний по включению в него. Механизм РОП предполагает обязательную утилизацию отходов товаров и упаковки со стороны производителей и импортеров либо уплату экосбора для создания мощностей по переработке отходов.

«По нашей оценке, в России порядка 600 объектов утилизации, которые могут работать в системе РОП. При этом вхождение утилизатора в реестр — дело добровольное. Сегодня уже более 50 утилизаторов подали заявления на включение в реестр. Это классическая государственная услуга, здесь очень важно грамотно заполнить документы, в заявлении нужно указать все свои мощности и приложить необходимые документы. Зачастую утилизаторы неполностью заполняют сведения или не предоставляют необходимые документы, поэтому получают отказ», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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По поручению Минприроды РЭО совместно с Росприроднадзором приступил к разъяснениям по новым правилам РОП, согласно которым исполнение нормативов возможно, только если утилизатор входит в реестр. В субъектах Российской Федерации прошло свыше 50 совещаний.

Для включения в реестр, утилизаторы должны пройти проверку. Для этого РЭО наделили полномочиями по выездным оценкам, они начнутся в ближайшее время. Проверки не являются контрольно-надзорными мероприятиями. Это бесплатная государственная услуга, которую можно получить, оформив заявление через единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ). Авторизация происходит через Госуслуги.

В заявлении компания должна указать информацию о том, какие отходы и на каком оборудовании перерабатывает, какие производственные мощности у нее есть, а также какие товары и продукты получаются после утилизации. К заявлению необходимо приложить документы на оборудование и продукцию (технические условия, ГОСТы), а также технологический регламент предприятия.

В течение 10 рабочих дней заявление рассмотрят и дадут ответ. Отказать во включении в реестр могут, если сведения окажутся недостоверными или информации будет недостаточно. Если с документами все в порядке, то РЭО назначает дату выездной оценки.

Весь процесс, включающий в себя проверку документов и выездную оценку, составляет 30 рабочих дней. За утилизацию товаров и упаковки, произведенных или ввезенных в Россию в 2024 году, нужно будет отчитаться до апреля 2025 года.