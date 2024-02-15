Экология 15 февраля 2024, 16:44 РЭО разъяснил новые правила РОП производителям и импортерам товаров РЭО

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Эксперты Российского экологического оператора 14 февраля приняли участие в заседании Совета Тихоокеанско-Евразийского Делового Альянса (ТЕДА) и дали участникам разъяснения по новым правилам расширенной ответственности производителя (РОП).

«С 2024 года вступил в силу новый закон о РОП, теперь производителям и импортерам предстоит отчитываться за утилизацию отходов от товаров и упаковки, процессы станут более прозрачными, а также вводятся стимулирующие меры для создания инфраструктуры по переработке отходов. Наши эксперты РЭО приняли участие во встрече с членами ТЕДА и обсудили опыт компаний в области экономики замкнутого цикла, а также ESG и фудшеринга, дали подробные разъяснения компаниям по механизму РОП», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В заседании Совета от РЭО приняли участие советник генерального директора РЭО по вопросам экологического мониторинга Сергей Егоршев и заместитель руководителя Департамента РОП РЭО Гусен Ибрагимов.

«На встрече мы коснулись всех вопросов, касающихся РОП, начиная с перечня товаров, механизма регулирования утилизаторов, ставок экологического сбора. Также обсудили эксперимент по уплате экосбора для импортеров. Дискуссия получилась очень живая и интересная, участники остались довольны полученными ответами и тем, как продвигается реформа», — отметил Гусен Ибрагимов.

Помимо реформы РОП участники коснулись общих вопросов РЭО и инвестиционной деятельности, работы с региональными операторами.

Во встрече приняли участие представители таких компаний, как Сибур холдинг, Jacobs Douwe Egberts Rus, юридическая фирма «АЛРУД», B. Lab executive search, Марс Ригли, дистрибьютерская компания «Проктер энд Гэмбл», Фонд поддержки ремесленного искусства, Пепсико Холдингс, Melling, Voitishkin and Partners, Группа компаний Б1, ММПОФ Пэкэджинг, Светогорский ЦБК, Мэлон Фэшн Груп, АО «И.Т.М.С.», АО «Филип Моррис Ижора», Балтика, Пепеляев Групп, ООО «Объединенные Пивоварни — Холдинг» (бывший Хайнекен).